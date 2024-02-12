"لدينا مشكلة خطيرة" .. ديكو يرد على شائعات برشلونة وكلوب

لابورتا يتفق معي

نفى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، التصريحات المنسوبة له بالنسخة الورقية بإحدى الصحف البرتغالية، والتي شكك خلالها في "النموذج الحالي لبرشلونة وأكد على أنه يجب تغييره".

وقال ديكو في تصريحات لصحيفة Nascer do sol البرتغالية: "قدم تشافي استقالته وسيبقى حتى نهاية الموسم، لكن ليس أكثر، لا يشعر بأنه قادر على منح الفريق التغيير الذي يحتاجه".

وأضاف: "يجب تغيير الأشياء بشكل عميق للغاية، على الأقل نتفق على الحاجة إلى تغيير جذري بعد اليوم (أجريت المقابلة بعد الهزيمة 3-5 على أرضه أمام فياريال)، لدرجة أن تشافي نفسه قال إن النادي يحتاج إلى اتجاه جديد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "علينا أن نجد مدربًا. هذه هي المشكلة، ويتفق معي الرئيس في هذا الشأن، تشافي يمثل نموذج برشلونة وسيغادر النادي. الآن علينا أن نجد حلا".

وتابع: "يورجن كلوب قال إنه يريد الحصول على راحة، كما أن لدينا مشكلة مالية خطيرة بين أيدينا، وكان هذا أحد أسباب تعييني. ليس لدينا المال للاستثمارات التي تقوم بها الأندية الأخرى الثرية".

وختم: "الوضع المالي الحالي لا يشجع أي مدرب، لأنه في هذه اللحظة لا يمكننا توفير ما يحتاجه، نحن في مرحلة انتقالية، لكن لا يمكن الاستمرار لفترة طويلة دون فوز".