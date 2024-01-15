هل سيتم إقالته؟ ديكو يرد على أنباء الإطاحة بتشافي!

إنها خسارة قاسية ولم نتمكن من القتال!

تحدث ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عن مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني، عقب خسارة الفريق أمام ريال مدريد (1-4) في نهائي كاس السوبر الإسباني في السعودية.

وقال ديكو، في تصريحات نقلها موقع "ماركا": "تشافي يحظى بثقة الرئيس والمديرين. الهزيمة لا تغير شيئًا".

وأضاف: "علينا أن نهنئ ريال مدريد، لأنهم قدموا مباراة مذهلة. لم نتمكن من مواجهة نقطة قوتهم، عمق فينيسيوس ورودريجو، لم نعرف كيف نحيد خطورة ريال مدريد".

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وزاد: "إنه لقب أردنا الفوز به. إنها خسارة قاسية، ولم نتمكن من القتال. لكن علينا أن نواصل التقدم ونفكر في الكأس. لا يوجد شيء آخر نفعله. علينا أن نستمر".

وتابع: "مستقبل تشافي؟ السؤال غير منطقي. إنها مباراة نهائية. هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبل المدرب، إنه يحظى بثقة الرئيس والإدارة الرياضية، إنها هزيمة قاسية تحتاج إلى مناقشة، لكنها لا يغير شيئا".

وفيما يتعلق بإمكانية عقد صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي الجاري، ختم: "اللعب النظيف يؤثر على الكثير من الفرق. ليس لدينا القدرة على الدخول. هذا هو الواقع."