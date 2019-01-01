ديفيد نيريس يحسم مستقبله ويكشف أين سيلعب بالموسم الجديد

ديفيد نيريس نجم منتخب البرازيل وفريق أياكس الهولندي يؤكد أنه مستمر في صفوف فريقه ولن يرحل بحلول المومس الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف ديفيد نيريس لاعب منتخب البرازيل واياكس الهولندي عن نيته بالاستمرار رفقة فريقه الحالي خلال الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيريس وأكد خلالها أنه يسعى فقط للاستمتاع بفوز منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا التي حققها مساء الأمس.

وقال نيريس: "أنا سأذهب أحتسي بعض الجعة لأنني لدي شيء أحتفل به، وسيكون علي أن أعود لأياكس في الـ ٢٨ من الشهر الجاري، مستقبلي هنا".

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وأضاف: "لقد كان من الصعب للغاية ألا أشارك أساسيًا، لقد قدمت أفضل ما لدي رغم ذلك لم يكن كافيًا، لكن في النهاية أنا جزء من الفريق، والأهم أننا حققنا الفوز".

وأكمل: "الفوز بتلك البطولة مع المنتخب الوطني أمرًا عظيمًا، لقد كان حلمًأ بالنسبة لي وللجميع، تلك البطولة ستمنحني الخبرة اللازمة من أجل تطوري".

جدير بالذكر أن اللاعب ارتبط اسمه في الأيام الماضية بالرحيل عن نادي أياكس لأكثر من نادي أوروبي كبير في مقدمتهم ريال مدريد وبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.