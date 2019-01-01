بين ريال مدريد وليفربول - من الأنسب لحكيم زياش بالموسم المقبل؟

النجم المغربي حكيم زياش تلقى عروضًا عديدة للرحيل عن أياكس أمستردام الهولندي، فمن النادي الأمثل بالنسبة له؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية عديدة خلال الأشهر الماضية عن وجود عروضًا مختلفة لضم حكيم زياش من قبل أندية أوروبية مختلفة.

من ضمن الأندية التي تريد ضم النجم المغربي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وتوتنهام هوتسبير وبحسب تقارير آخرى بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين.

وكان أيضًا من ضمن تلك الأندية فريق إشبيلية الإسباني الذي يملك سجلًا أوروبيًا كبيرًا في بطولة الدوري الأوروبي، لكن تصريحات اللاعب أنهت أخبار انضمامه للفريق الأندلسي قبل أن تكبر.

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"مع كل الاحترام الواجب هذه ليست الأندية التى سأغادر أياكس من أجلها، المهم بالنسبة لى التحسن وإذا كان النادى مشابهاً لأياكس فلا يوجد سبب لمغادرتى"، تلك كانت كلمات زياش عندما تم سؤاله حول إمكانية انضمامه لإشبيلية.

إذًا بكل وضوح اللاعب لن يرحل عن بطل الدوري الهولندي لينضم نادي وسط جدول أو ينافس على مقاعد أوروبية كأقصى طموح محلي في كل موسم.

زياش يبحث عن نادي ينافس على البطولات في كل مناسبة، ويريد الحصول على البطولات المحلية والأوروبية، كما هو الحال مع أياكس.

دعونا نستعرض في الأسطر المقبلة الأسماء المهتمة بضم أياكس لنحاول أن نصل للنادي الأنسب لإمكانيات اللاعب ومستقبله في القارة العجوز.

بداية من بطل القرن الماضي وربما الحالي في أوروبا ريال مدريد الذي أعرب عن إعجابه باللاعب وربما يكون من أهدافه بالفعل.

النادي الملكي سيكون ضمان للنجاح بالنسبة لزياش، ومكان يستطيع من خلاله تحقيق البطولات بسهولة، لكن دوره في التشكيلة الأساسية قد يكون محل شك في ظل كل الصفقات التي يقوم بها البلانكو مؤخرًا.

نقطة آخرى سلبية في ريال مدريد قد تجعل من انضمام زياش خيار سيء بالنسبة له وهي كم الضغط الجماهيري الذي سيعانيه، فنحن هنا نتحدث عن فريق يريد الظفر بكل الألقاب في كل موسم، وخاصة هذا الموسم بعد عام صفري شهد تراجع كبير وتم ضخ أموال كبيرة في سوق الانتقالات.

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الضغط في ريال مدريد مختلف عن أي نادي آخر فهناك الجماهير تطلق الصافرات على الجميع مهما كان اسمه، حتى أساطير النادي لم يسلموا من تلك الصافرات.

ثانيًا لنتحدث عن ليفربول، ففي وجود كل من صلاح وساديو ماني لن تكون فرصة زياش مثالية في الدخول للتشكيلة الأساسية للمدير الفني الألماني يورجن كلوب.

لكن العمل مع كلوب وحده كفيل بجعل الصفقة تتم، فهي ميزة لن يجدها النجم المغربي مع أي مدرب آخر، فالألماني يجيد تطوير لاعبيه، ودعونا ننظر لكل من صلاح وماني وفان دايك ونرى كيف صنع منهم نجومًا من طراز عالمي في أشهر قليلة، بعدما كانوا مجرد نجوم جيدون.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي ربما ينطبق عليه نفس المعايير التي رفض من أجلها زياش إشبيلية، لكنه سيوفر بيئة مختلفة عن أي نادي آخر، ومساحة كبيرة للتطور في البطولة المحلية الأقوى عالميًا بالدوري الإنجليزي وبعيدًا عن الضغط الجماهيري الباحث دومًا عن البطولات.

لنتجه لألمانيا قليلًا وننظر لبطل الدوري الألماني بايرن ميونخ، هناك سيتمكن زياش من تحقيق لقب الدوري كل موسم وربما المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

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ومع اعتزال ورحيل الثنائي ريبيري وروبن ستكون فرصة زياش في الظهور أساسيًا جيدة للغاية، لكن الاهتزاز الذي يشهده بايرن ميونخ في آخر موسمين قد يهدد تلك التجربة، ومن عيوبها المحتملة أيضًا صعوبة الرحيل عن النادي قبل قرب عقده من الانتهاء.

أخيرًا لنتحدث عن بروسيا دورتموند الذي فرط في عدد من نجومه بنهاية الموسم وضم آخرين، وكان ينافس على لقب الدوري في الموسم الماضي لكن خسارته له لم تشكل ضغطًا جماهيرًا كبيرًا.

النادي كذلك لن يقف في طريق زياش لو أراد الرحيل ولنا في عثمان ديمبلي وغيره من النجوم الكبار المثل المثالي لتلك الحالات.

دورتموند كذلك ليس ببعيد عن الألقاب والمنافسة على البطولات، لذلك قد يكون هو النادي المثالي لزياش في الموسم المقبل، خاصة أنه يمتلك البيئة المناسبة للتطور والنمو كلاعب محترف.