ديفيد بيكهام يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق يختار اللاعب الأفضل بين ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

أشاد ديفيد بيكهام نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق بنظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيكهام وقارن خلالها بين ميسي وكريستيانو رونالدو، وأكد أن نجم برشلونة هو الأفضل من وجهة نظره.

وقال بيكهام: "ميسي لاعب مميز وفريد من نوعه، وهو الوحيد في تلك الفئة من اللاعبين التي صنعها لنفسه، ومن المستحيل أن يأتي مثله".

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وأضاف: "هو وكريستيانو رونالدو في مكانة مختلفة عن الجميع، هما أفضل من الكل، ولديهما الكثير من التشابهات، من المذهل أنهما يلعبان معًا في نفس الزمن، بالرغم من ذلك ميسي هو الأفضل".

وتطرق للحديث عن مواجهته لميسي: "كنا في طريقنا لتحقيق الفوز بباريس سان جيرمان قبل أن يظهر في المباراة وتنتهي المواجهة بالتعادل".

وأكمل: "لقد استمتعت بالتواجد في نفس الملعب معه، وفريقنا لعب بشكل جيد، ولم نخسر من برشلونة وذلك أمر مميز بذلك الوقت".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد سجل هدف برشلونة الأول في تلك المواجهة التي شارك فيها بيكهام أمام النادي الكتالوني بقميص باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.