"كان سيحظى بفرصة أخرى لو لم يكن أسودًا" .. ديفو يُدافع عن جيناس بعد فضيحة "الرسائل الجنسية"

القصة التي أثارت جدلًا واسعًا في إنجلترا

دافع جيرمان ديفو عن زميله السابق في توتنهام، جيرمان جيناس، بعد تورطه في فضيحة "الرسائل الجنسية" التي أدت في النهاية لإقالته من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مشيرًا إلى أنه سيحظى بفرصة أخرى حال لم يكن أسود البشرة.

جيناس كان قد اتهم بالتحرش الجنسي بزميلاته في "BBC" مما أدى للإطاحة به خلال أغسطس الماضي، حيث تم فصله من عمله في برنامج "The one show" وإزالة اسمه من مواقع الويب الخاصة بالهيئة البريطانية العريقة.

ورغم تقدم جيناس باعتذار للجميع عن أفعاله وتعهده بالبدء من جديد وتجاوز كل ما حدث، إلا أن أحدًا لم يُسامحه، بل طُرد كذلك من عمله في "talkSPORT"، وقد أعاد ديفو سبب ذلك لاختلاف المعاملة بين البيض والسود في المجتمع الإنجليزي.

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إذ قال لصحيفة ديلي ميل "جيناس صديقي، ما لا يُعجبني في تلك القصة هو اختلاف المعاملة حسب لون البشرة في مثل تلك القضايا، لو كنت أسود البشرة وارتكبت أي خطأ فلن يكون لك أي فرصة، فيما إن كنت شخصًا آخر فستجد طريقًا للعودة".

ديفو رفض تسمية الأشخاص الذين قد يحظون بفرصة أخرى، وأتم قائلًا "كلنا نرتكب الأخطاء، لكن حاليًا يفعل الشخص أي شيء خاطئ والمجتمع ينساه".