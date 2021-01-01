ديشان يختار زيدان لخلافته في تدريب فرنسا

هل تكون الخطوة المقبلة لمدرب ريال مدريد؟

أعلن ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي أنه يختار مدرب ريال مدريد الحالي وأسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان لكي يكون خليفته في منصبه مستقبلًا.

ديشان حقق مع المنتخب الفرنسي لقب كأس العالم ووصل إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية 2016 ويعد هو المدرب الأكثر نجاحًا مع الديوك في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، بارك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ليكون مدربًا للديوك خلفا له، كونه الرجل المثالي ليكون على مقاعد البدلاء في المنتخب الفرنسي في الفترة المقبلة.

ديشان أعلن ذلك بوضوح وهو ما يؤكد نظرته في زيدان والتي بدأت منذ أن بدأ الأخير مسيرته التدريبية، حيث يعتبر ديشان مدرب ريال مدريد مثاليا للقيام بذلك.

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متى ينتهي عقد ديشان مع منتخب فرنسا؟

سيكون ديدييه ديشان مدربًا لمنتخب فرنسا على الأقل حتى نهائيات كأس العالم 2022، وهو العام الذي ينتهي فيه عقده الحالي في حال لم يقم بتجديده لفترة إضافية.

الفترة المقبلة ستشهد خوض منتخب فرنسا لكأس أمم أوروبا الصيف المقبل ثم كأس العالم العام المقبل، وبعدها سيكون ديشان قد خاض اليورو مرتين وكأس العالم مرتين.

ماذا قال ديشان عن زيدان؟

وحول زيدان قال ديشان: "لقد منحه نجاحه كمدرب الكثير من المصداقية والقيمة على مقاعد البدلاء. كانت لديه الخبرة، ولكن لديه الآن المصداقية أيضًا والخبرات السابقة التي تمنحه الحق في ذلك.

وأضاف: "من المحتمل أن يصبح مدربًا للمنتخب الفرنسي في يوم من الأيام، ربما يكون هو المدرب المقبل من بعدي، من الممكن أن يخلفني على مقاعد البدلاء بعد 2022".

متى ينتهي عقد زيدان مع ريال مدريد؟

زين الدين زيدان ينهي عقده مع ريال مدريد. في 2022 أيضًا، ووفقًا لما أوردته تيليفوت اليوم، يرغب المدرب الفرنسي في تدريب الفريق الملكي لمدة عام آخر، ومن ثم يمكنه استعادة إرث ديشان في المنتخب الوطني.

صرح زيزو ​​مرارًا وتكرارًا أنه في يوم من الأيام من الممكن أن يتولى زمام الأمور بالنسبة للمنتخب الفرنسي، ويبدو أن الوضع في عام 2022 يؤشر إلى ذلك.