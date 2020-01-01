ديشان: بوجبا من سيقرر مصيره لا وكيله وجيرو صاحب شخصية عظيمة

وجهة نظر صائبة من الناخب الفرنسي..

يؤمن ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن بول بوجبا هو من عليه تقرير مصيره في مانشستر يونايتد لا وكيله أو أي شخص آخر، في الوقت الذي أشاد فيه بشخصية نجم فرنسي آخر وهو أوليفيه جيرو.

وكان مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، قد خرج لصحيفة توتو سبورت وأعلن أن وقت بوجبا في المانيو قد انتهى، وأن موكله يريد المغادرة في الصيف المقبل وإما سيرحل مجانًا بنهاية عقده في 2022.

ديشان استغل فرصة تواجده في المؤتمر الصحفي للتعقيب على مجموعة فرنسا في تصفيات كأس العالم 2022، وأخذ في الدفاع عن بوجبا وحثه على اتخاذ القرار المناسب لمسيرته.

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بطل العالم قال "إذا بدأت أتفاعل مع ردود أفعال الوكيل أو العم أو الكلب أو الجد أو الجدة، فهم يقولون ما يريدون. بالنسبة لي، المهم هو اللاعب، لديه قرارات مهنية عليه اتخاذها بنفسه".

كما أضاف "إنه مطلع ديسمبر وبول في مانشستر على الرغم من أننا لا نعرف ما سيحدث. سيتمكن البعض من تغيير أنديتهم إن أرادوا، يمكنني أن أعطي رأيي، لكنها ليست نصيحة بالطبع".

وأتم في هذا الصدد "إنها المسيرة المهنية للاعبين وعليهم هم اتخاذ الخيارات المناسبة، الأمر متروك لهم في النهاية".

وأخذ ديشان في الإشادة بأوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي، فقال "كثيرًا ما نتحدث عنه وكثيرًا ما يتم استنكاره، أقول أنها أمور غير عادلة تحدث له".

وتابع "لديه قوة شخصية، لقد فعل كل شيء للحفاظ على نفسه رياضيًا. عندما يتم استدعاؤه، يسجل، عندما لا يسجل، يكون دائمًا مفيدًا".

أما عن مجموعة الديوك في تصفيات المونديال، فقال "يمكن أن يكون لدينا تفسيرات مختلفة للقرعة، فرنسا هي المرشحة ولكن علينا القيام بما هو ضروري على أرض الملعب، لذلك من الواضح أننا من المفترض أن نكون أفضل فريق".

يذكر أن فرنسا قد أسقطتها القرعة مع منتخب أوكرانيا وفنلندا وكازاخستان في التصفيات التي ستبدأ في شهر مارس المقبل.