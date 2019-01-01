ديشان: بنزيما تجاوز الحدود

المدرب مازال غاضبًا من مهاجم ريال مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا أنه لم يُسامح بعد مهاجم ريال مدريد "كريم بنزيما" لتصريحاته ضده قبل انطلاق كأس الأمم الأوروبية.

وكان المهاجم صاحب الـ31 عامًا قد قال أن ديشان لم يضمه لقائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في البطولة لخضوعه لضغوطات الجزء العنصري من الشعب الفرنسي الرافض لضم لاعب ذو أصول جزائرية.

وقد أغضبت تلك التصريحات المدرب الفرنسي وكانت فيما يبدو السبب الأهم خلف عدم استدعاء بنزيما لتمثيل الديوك خلال كأس العالم 2018 في روسيا، وهو القرار الذي دعمه رئيس الاتحاد الفرنسي "نويل لو جريت" والذي كان مسؤولًا عن إيقاف مهاجم ريال مدريد عن اللعب الدولي عام 2015 نتيجة تورطه في قضية ابتزاز زميله ماثيو فالبوينا.

زينيت يُحدد سعر باراديس المطلوب في تشيلسي

وسُئل ديشان عن علاقته الحالية مع بنزيما، فأجاب "بعض الأشخاص يُلقون بتصريحات تكون عواقبها أبعد ما يكون عن إدراكهم، وأنا لا أستطيع أبدًا أن أنسى تصريحات بنزيما، التي أراها تجاوزًا للحدود".

"أختار اللاعبين الفرنسيين. كلهم فرنسيون، ولم يحدث أبدًا أنني استبعدت لاعبًا بسبب لونه أو ديانته، والعكس صحيح .. فأنا لم أختر أي لاعب بناءً على تلك المعايير، لأن ذلك سيكون بنفس السوء أو أسوأ".