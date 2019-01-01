زينيت يُحدد سعر باراديس المطلوب في تشيلسي

معوض فابريجاس سيكلف الكثير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح الفارق بين العرض والطلب فيما يخص صفقة انتقال لياندرو باراديس من زينيت إلى تشيلسي في حدود الـ10 ملايين يورو.

ويرغب تشيلسي في ضم لاعب الوسط الأرجنتيني ليُعوض به رحيل سيسك فابريجاس إلى موناكو، وليُوفر للمدرب ماوريتسيو ساري البديل الكفء لنجم الوسط جورجينيو، الذي لم يلعب أفضل مبارياته أمام نيوكاسيل هذا الأسبوع وقال ساري عقب المباراة أنه كان سيستبدله لو وجد البديل المناسب أو لو كان الإسباني مازال في الفريق.

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وتقدم تشيلسي بعرض قيمته 30 مليون يورو لضم لاعب روما السابق، لكن زينيت سان بطرسبرج حدد مبلغ 40 مليون للتخلي عنه، مما يُعطي مؤشرات إيجابية حول إمكانية غلق الصفقة في يناير الجاري، إذ لا تبدو فجوة الـ10 ملايين صعبة التجاوز حسب التقارير المتابعة.

وارتبط النادي الإنجليزي بأكثر من لاعب وسط لدعم صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوي، بينهم نيكولا باريلا لاعب كالياري، لكن يبدو أنه اختار باراديس بطلب من مدربه الإيطالي.