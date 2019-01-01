ديسابر: أشجع منتخب مصر ولم نتأخر عنهم

مدرب بيراميدز يتحدث عن عدم انضمام لاعبيه لمنتخب مصر

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، على أن سبب عدم انضمام لاعبي فريقه إلى المنتخب المصري، هو عدم تحدث الجهاز الفني مع ناديه بشأن موعد انضمام اللاعبين.

ديسابر قال خلال تصريحات تليفزيونية: "سمعنا موعد انضمام اللاعبين من خلال وسائل الإعلام، وتم إخطارنا بالموعد متأخرًا، خاصة وأن الفريق كان يستعد لمعسكر".

المدرب الفرنسي تابع: "المنتخب طلب لاعبينا في وقت متأخر، واللاعبين كانوا في طريقهم للمعسكر، ولكن حسام البدري كان له رأي آخر".

وتحدث ديسابر عن البدري قائلًا: "أنا أعرفه وهو مدرب رائع ويعلم الكثير عن لاعبينا، خاصة وأنه على دراية كبيرة بالمسابقة المحلية".

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وأشار مدرب بيراميدز إلى أن ناديه لم يتأخر في انضمام لاعبيه للمنتخب، والدليل انضمامهم بعد يومين فقط من مباراة إفريقية، خلال مباراة بوتسوانا.

واختتم ديسابر تصريحاته قائلًا: "ما حدث أمر عابر، وعلى الجميع تخطي هذه المرحلة، أنا مشجع لمنتخب مصر وأتمنى لهم التوفيق الفترة المقبلة، والبدري قادر على تقديم منتخب قوي".

وحدثت أزمة قبل معسكر منتخب مصر الأخير، بعدما طلب منتخب مصر ضم 7 لاعبين من بيراميدز، ولكن الجهاز الفني وإدارة النادي رفضت هذا الأمر.