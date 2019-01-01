بداية صادمة.. تعادل مصر أمام كينيا في المباراة الرسمية الأولى للبدري

منتخب مصر يهدر نقطتين في مشوار التصفيات الإفريقية

تعادل المنتخب المصري أمام كينيا، إيجابيًا بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، التي ستقام في الكاميرون العام بعد المقبل.

منتخب مصر يتواجد في المجموعة بجانب كلًا من كينيا وجزر القمر وتوجو، حيث من المقرر أن يواجه جزر القمر، ضمن الجولة الثانية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

بدأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر المباراة بتشكيل مفاجيء بتواجد كهربا كماهجم صريح، وتواجد محمد النني على مقاعد البدلاء، حيث كان يسعى لمفاجأة الخصم.

وأحرز كهربا الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 42 بعد أن استغل خطأ دفاعات منتخب كينيا وأصبح هو ومرمى المنافس دون حارس مرمى، ليسجل الهدف بكل سهولة.

وضغط المنتخب الكيني بشكل قوي على الدفاعات المصرية خلال أوقات اللقاء حتى تمكنوا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 67 عن طريق ميشيل أولونجا بعد استغلال خطأ دفاعي من دفاعات الفراعنة.

إقرأ أيضًا - ردود أفعال الجماهير على قرعة خليجي 24

وفي الوقت المتبقي أجرى حسام البدري تغييرات من أجل خطف الـ 3 نقاط ولكن لم يتمكن لاعبيه من الوصول إلى مرمى كينيا، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي في صدمة للجماهير المصرية.

وبذلك حصد منتخب مصر نقطة واحدة وخسر نقطتين في أول مباريات التصفيات الإفريقية، وقد يكلفه هذا التعادل الكثير بسبب أن اللقاء على أرضه ووسط جماهيره.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر يوم 18 نوفمبر الجاري، حيث سيسافر على متن طائرة خاصًة من أجل الاستعداد جيدًا لمواجهة الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا.

​