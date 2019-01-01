ديسابر: أحب التحديات وجئت لبيراميدز من أجل حصد البطولات

المدرب الفرنسي يقود الكتيبة الزرقاء لمدة عامين مقبلين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد نادي بيراميدز برئاسة حسام البدري، ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الفرنسي سباستيان ديسابر مديرًا فنيًا جديديًا للفريق.

الفرنسي وقع على عقود قيادة الكتيبة الزرقاء لمدة موسمين مقبلين، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل بنهاية مشوار الفريق في الدوري المصري الممتاز.

وقال ديسابر، خلال المؤتمر الصحفي: "أحب التحديات كثيرًا، لذلك وافقت على العمل ببيراميدز، خاصة وأنني عملت مع مصر من قبل مع الإسماعيلي، وأعلم أن بيئة العمل هنا ممتازة".

وأضاف: "هدفي هو نفسه الذي تعاقد به من قبل مع الإسماعيلي ألا وهو حصد البطولات وخاصة الدوري المحلي، أمامي تحدٍ جديد بعد أن نجحت مهمتي مع منتخب أوغندا بتطوير الأداء والوصول لنهائيات كأس أمم أفريقيا".

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المدرب الفرنسي اختتم: "الدوري المصري يمتاز بالسرعة وأغلب مبارياته صعبة، لذلك علينا إعداد الفريق جيدًا، وأن نخطط مع الإدارة للمرحلة المقبلة بشكل مناسب، حتى ينعكس عملنا في الملعب".

يذكر أن الفرنسي صاحب الـ42 قاد أوغندا للوصول لدور الـ16 بكأس أفريقيا، قبل أن تودع على يد السنغال، التي هزمتها بهدف وحيد.

وسبق لديسابر عن عمل بالدوري المصري من قبل مع فريق الإسماعيلي، لمدة ستة أشهر فقط، حقق الفوز بها بـ13 مباراة، وتعادل في أربع وخسر لقاء وحيد.