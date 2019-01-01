فودين يرفض فكرة الرحيل عن مانشستر سيتي

يريد اللعب في أعلى مستوى ممكن مع النادي الإنجليزي

علق فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي، عن الأنباء التي انتشرت مؤخراً، حول رغبته في الرحيل عن النادي، من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام خارج ملعب الاتحاد.

العديد من التقارير الصحفية مؤخراً، خرجت لتشير نحو وجود خلافاً بين فودين والمدرب بيب جوارديولا، نظراً لعدم ظهوره بصفة مستمرة، في ظل وجود العديد من الخيارات الأكثر خبرة بمركزه.

ومع ذلك كشف اللاعب عن شعوره بالهدوء التام تجاه موقفه مع سيتي، وتحمسه للقتال من أجل مركزه، متجاهلاً شائعات خروجه في يناير.

وقال فودين في تصريحات صحفية قبل مواجهة مانشستر يونايتد:"أريد لعب ديربي مانشستر والتواجد بنهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول هذا الموسم، ولا أفكر أبداً في الرحيل".

وأضاف:"أطمح بالتواجد في أهم المباريات لمانشستر سيتي وكذلك تمثيل منتخب إنجلترا في أقرب فرصة ممكنة، وأشعر بحماس كبير تجاه مشروع النادي الحالي.

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وتابع:"أتمنى المشاركة بشكل منتظم العام القادم، ودائماً أتذكر خطوتي الأولى عندما جئت من فريق الشباب، وقتها شعرت بالرهبة وسألت نفسي، كيف يمكنني تحمل هذا الضغط؟ وبعدها وجدت الأمور أكثر سهولة بالتدرب مع مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى تساعدني على التطور".

يذكر أن صاحب الـ19 سنة ظهر في 13 مباراة مع سيتي هذا الموسم، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد وصناعة مثله.