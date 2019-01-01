هل يُفسد لامبارد موسم بيلسا في ليدز يونايتد؟

مواجهة مرتقبة بين المدربين مساء اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تنطلق اليوم مباريات ذهاب نصف نهائي تصفيات الصعود للبريميرليج، ويجمع اللقاء الأهم والأبرز بين ديربي كاونتي صاحب المركز السادس وليدز يونايتد صاحب المركز الثالث على ملعب الأول "برايد بارك ستاديوم"، فيما يلعب وست بروميتش ألبيون مع أستون فيلا في المباراة الثانية.

ويحظى لقاء ليدز يونايتد ضد ديربي كاونتي بأهمية بالغة لعدة أسباب أبرزها الجدل الذي صاحب لقاء الفريقين في يناير الماضي حول تجسس مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز على تدريبات منافسه.

إذ اشتكى ديربي كاونتي من وجود جاسوس يتبع بيلسا في تدريبات الفريق، وقد تحدث فرانك لامبارد المدير الفني للفريق وقتها واصفًا الأمر بأنه يفتقد للنزاهة والأخلاق وأكد أنه أثر سلبًا على تحضيرات الفريق للمباراة التي خسرها بهدفين دون رد.

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ولم يُخف بيلسا الأمر، بل اعترف أنه تجسس على جميع فرق البطولة، مؤكدًا أنه شاهد تدريبات جميع منافسيه قبل مواجهتهم، وقد أكد أن الأمر قانوني تمامًا ويُعد من صميم عمله ضمن إعداده فريقه للمباريات.

وقد عوقب ليدز يونايتد بفرض غرامة عليها قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني دفعها بيلسا من ماله الخاص، موضحًا أنه يتحمل مسؤولية ما جرى.

وكان لقاء الذهاب بين الطرفين قد انتهى أيضًا لصالح ليدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، مما يجعل من المباراة القادمة ثأرية لديربي كاونتي ومدربه لامبارد.

وكان ليدز يونايتد قريبًا من التأهل المباشر للبريميرليج بعد تصدره بطولة التشامبيونشيب حتى الجولة الـ31، حين سقط في فخ التعادل مع مدلسبره وتنازل عن الصدارة لنورويتش سيتي الذي لم يدعها أبدًا، فيما ازداد تقهقر ليدز يونايتد للخلف حتى أنهى البطولة في المركز الثالث ليخوض ملحق التصفيات بدلًا من التأهل المباشر.

لامبارد تسبب بإحراج واضح لبيلسا خارج الملعب بسبب قضية التجسس، إذ استهجن الأغلب هذا السلوك من المدرب الأرجنتيني، لكن داخل الملعب كان الأمر مختلفًا بتفوق واضح لمدرب ليدز يونايتد المخضرم أمام المدرب الشاب لديربي كاونتي.

تُرى هل تشهد المواجهة القادمة تغير في تلك المعادلة، هل ينجح لامبارد في إفساد موسم بيلسا مع ليدز بهزيمته وحرمانه من التأهل للمباراة النهائية ومن ثم الصعود للبريميرليج حال الفوز؟ هذا ما سنراه بدءً من مساء اليوم حتى مساء الأربعاء القادم موعد مباراة الإياب بين الفريقين.