ساري: ما حققه تشيلسي هذا الموسم لا يضمن بقاء هازارد

الشكوك تتزايد حول مستقبل الدولي البلجيكي

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، أن خوض الفريق لنهائيين هذا الموسم، وتأهله لدوري أبطال أوروبا، ليس كافياً للإبقاء على البلجيكي إدين هازارد.

تشيلسي خسر نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية من مانشستر سيتي بركلات الترجيح، ولكنه حصل على فرصة أخرى للتعويض، بالصعود لنهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال بنهاية شهر مايو الجاري.

البلوز أيضاً ضمنوا المشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم، وسط تكهنات بخسارة نجمه إدين هازارد، الذي يدخل العام الأخير من عقده مع النادي.

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وقال ساري عندما سؤل إذا كان ما حققه الفريق كافياً لإقناع اللاعب بالاستمرار:"لا أعلم، إذا هازارد يرى أن تاريخه هنا انتهى إذن فهو أمر واقع، يمكنني الحديث معه لكن الموقف ليس سهلاً، أريده أن يبقى معنا ولكن أيضاً وهو في أقصى درجات تركيزه".

وأضاف:"عليكم سؤال النادي لأني لست المتحكم في السوق، وليست لدي أي علاقة بتجديد العقود، يمكنني الحديث مع اللاعب كوالده وليس كمدربه، ولا أستطيع الخوض في تفاصيل ذلك".

وعن لعب مباراة خيرية أمام فريق بوستون الأمريكي بعد مواجهة ليستر الأخيرة بالدوري الإنجليزي:"سنذهب هناك لسبب ما يجعلني سعيداً، ولكني أشعر بالقلق لأن الفريق يحتاج لراحة".

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واستكمل:"أرسنال ليس مشكلتي، ولكن كل تفكيري في لاعبي فريقي، حيث سينبغي عليهم العمل والاستعداد للنهائي بعدها بـ4 أو 5 أيام".

جدير بالذكر أن معظم التقارير الصحفية أكدت إصرار تشيلسي على تلقي مبلغ 130 مليون يورو لبيع هازارد لريال مدريد، مع إصرار النادي الإسباني على دفع 100 مليون فقط.

ويخوض البلوز مباراتهم الأخيرة ضد ليستر سيتي بعد غد الأحد في البريميرليج بعد ضمان المقعد الأوروبي، قبل ختام الموسم أمام أرسنال في 29 مايو بنهائي اليوروباليج في مدينة باكو بأذربيجان.