"ديدان في الأسماك".. رد رسمي من القرية الأولمبية على السباح البريطاني!

الشركة المسؤولة ترد..

يتواصل الانتقادات الموجهة إلى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بسبب سوء الأطعمة المقدمة للرياضيين، فضلا عن العيوب الكثيرة بالقرية الأولمبية.

أقوى الانتقادات جاء من السباح البريطاني آدم بياتي، الذي قال "إن الرياضيين يعاقبون في باريس، أريد تناول اللحوم، أريدها كي يمكنني أن أؤدي بشكل جيد، لذلك أتناولها في منزلي، لماذا يطلب مني التغيير؟".

وأضاف: "أحب الأسماك، والناس هنا وجدوا ديدان في الأسماك، الأمر ليس جيدًا بما يكفي، نحن هنا الأفضل في رياضاتنا، فلماذا لا نتناول الأفضل".

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من جهتها، قالت شركة "سوديكسو لايف!"، المسؤولة عن الطعام في القرية الأولمبية، مشددة على أنها "لم تتلق أي شكاوى من رياضيي فريق بريطانيا، ولم يكن هناك أي دليل على صحة هذا الادعاء الخطير".

وأضاف مسؤول بالشركة، في تصريح لـTMZ Sports: "لا توجد معلومات بصحة هذا الادعاء المثير، تم تطوير 550 طبقًا معروضًا في قاعة الطعام بالتعاون مع اللجان الأولمبية الوطنية (NOCs) واللجنة الأولمبية الدولية على مدار أكثر من عام".

وختم: "نستمع دائمًا إلى الرياضيين ونأخذ ملاحظاتهم على محمل الجد، ومستعدون لإجراء أي تعديلات إضافية مطلوبة على خدمة الطعام".