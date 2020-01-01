ديباي يعترف باهتمام برشلونة ويعلق لأول مرة

ممفيس ديباي لاعب ليون يعترف باهتمام برشلونة بضمه، ويعلق على الصفقة للمرة الأولى.

اعترف اللاعب الهولندي ممفيس ديباي نجم فريق ليون برغبة نادي برشلونة في الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب، وأكد خلالها أن مستقبله في الوقت الحالي في يد نادي ليون، وأنه ينتظر ما الذي سيسفر عنه مرور الوقت.

وقال ديباي: "دعونا ننتظر لنرى ما الذي سيحدث، بالغد سأتحدث مع أولمبيك ليون، أنا أعلم باهتمام برشلونة لكنني لا يمكنني الحديث أكثر من ذلك".

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وأضاف: "هذا يأتي بسبب أنني لم أتحدث كثيرًا مع وكيلي في هذا الشأن أيضًا"، في إشارة منه لمفاوضات برشلونة وروما من أجل ضمه".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أمل برشلونة في الحصول على خدمات ممفيس ديباي بحسب ما طلب المدير الفني الجديد رونالد كومان.

وأوضحت تقارير أخرى أن الصفقة ستكلف برشلونة حوالي 25 مليون يورو، لكن النادي الكتالوني يسعى لاستغلال صامويل أومتيتي ليقلل من قيمتها.

جدير بالذكر أن أومتيتي كان قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من ليون في 2016 مقابل 25 مليون يورو.