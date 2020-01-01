واجبات دفاعية وتحرر من بدء الهجمات .. كواليس اجتماع ميسي الثاني بكومان

تعرف على كواليس اللقاء الثاني بين ليونيل ميسي قائد برشلونة ورونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء الأمس الإثنين لتدريبات فريقه برشلونة بعد انقطاع دام لحوالي أسبوع منذ عودة النادي للتحضيرات بشكل رسمي.

عودة ميسي جاءت عقب أن قرر النجم الأرجنتيني الاستمرار مع برشلونة في الموسم الجديد، حيث كان يسعى للرحيل ورفضت الإدارة طلبه.

وشهدت عودة ميسي اللقاء الثاني بينه وبين المدير الفني الجديد للفريق رونالد كومان بعد أيام من اللقاء الأول الذي كان قبل أزمة طلب ميسي للرحيل، وهو ما أكدته صحيفة "سبورت".

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وطلب كومان من ميسي خلال الاجتماع تقديم كل ما لديه خلال الفترة المقبلة مع الفريق، والتركيز في الموسم الجديد ووضع كل ما حدث في الفترة الماضية خلف ظهره.

وأخبر كومان ميسي إنه يعتمد عليه بشكل أساسي في خطط الموسم الجديد، في ظل حاجته له لتنفيذ أفكاره في الملعب رفقة برشلونة.

ويسعى كومان لوضع ميسي في مركزه الطبيعي بالجناح الأيمن، وللتقليل من دوره في بدء الهجمات على أن يدخر جهده البدني للشق الهجومي وللمساهمة الدفاعية في تقليل الضغط على وسط الملعب والمحاور بتصعيب مهمة الظهير الأيسر للخصوم، بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد شارك في تدريبات الأمس بشكل منفرد، ومن المقرر أن يخوض تدريب اليوم منفردًا أيضًا قبل العودة للتدريبات الجماعية.