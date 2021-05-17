ديباي يتخلى عن وكيله في وسط مفاوضات برشلونة!

ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي يتخلى عن وكيله ويتفاوض على مستقبله بنفسه مع قرب انضمامه لبرشلونة!

كشف النجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق ليون الفرنسي عن انتهاء علاقته مع وكيل أعماله الحالي، وتوليه أمر مفاوضات الانتقال لفريقه الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره اللاعب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، قبل قليل، وأكد خلاله أن مستقبله سيكون من خلال التفاوض معه هو فقط.

وكتب ديباي في رسالته التي نشرها بالتزامن مع ربطه بالانتقال لبرشلونة: "لقد حان الوقت من أجل أن أتخذ القيادة فيما يخص مستقبلي ومسيرتي".

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وأضاف: "لقد وصلت لنقطة أحتاج خلالها أن اتخذ قرارات هامة حول مستقبلي، لقد قررت أن أقود المفاوضات المستقبلية الخاصة بمسيرتي الكروية".

وأردف: "ذلك سيتم بشكل فوري بالتعاون مع فريق من الأشخاص الذين أثق فيهم للغاية، وبدعم من مجموعة من الخبراء في القانون".

وأنهى بيانه موجهًا كلامه للجماهير: "سأقرر وجهتي المستقبلية بنفسي، وعندما يحدث ذلك ستكونون أنتم أول من يعرف ذلك".

جدير بالذكر أن كافة التقارير التي تحدثت عن مستقبل ديباي أكدت أن اللاعب قريب للغاية من الانضمام لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع ليون.