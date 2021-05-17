تير شتيجن يُعلن غيابه عن أمم أوروبا!

خسارة كبيرة للمانشافت

أعلن حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن غيابه عن منافسات أمم أوروبا المقبلة بسبب خضوعه للجراحة، والتي ستبعده عن صفوف المنتخب الألماني.

تير شتيجن دخل في نزاع بالشهور الماضية مع الحارس الأساسي للمانشافت وقائده مانويل نوير، وطالب بالمشاركة بصفة أساسية بصورة أكبر.

وقال تير شتيجن عبر منشور على إنستجرام إنه بالاتفاق مع الجهاز الطبي لناديه برشلونة قرر الخضوع لجراحة على مستوى الركبة هذا الصيف.

الحارس أكد أن الجراحة ستحرمه من المشاركة مع المنتخب في أمم أوروبا، وأنه للمرة الأولى منذ أعوام سيكون مجرد مشجع للمانشافت ليس أكثر.

وأبدى حارس مونشنجلادباخ السابق حسرته على ضياع فرصة تحقيق الليجا عقب مسيرة 19 مباراة دون هزيمة وأكد عزمه على العودة بقوة الموسم المقبل.

وشارك تير شتيجن في اللقاء الأخير لبرشلونة الأحد عندما خسر من سيلتا فيجو بنتيجة 1-2، لتضيع آماله في تحقيق لقب الدوري.

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وتلعب ألمانيا في أمم أوروبا المقبلة في المجموعة السادسة بجوار المجر، فرنسا، وحاملة اللقب البرتغال.