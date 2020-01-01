ديباي يدق جرس الإنذار في برشلونة

اللاعب كان قريباً من برشلونة

تحدث نجم هولندا وليون ممفيس ديباي عن مصيره في ظل اقتراب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي وإمكانية رحيله في يناير بعد فشل الأمر في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ديباي ينتهي عقده في يونيو 2021 وكان على وشك الانتقال لصفوف برشلونة، ولكن النادي الكتالوني لم يتم التعاقد بسبب قواعد الليجا والظروف المالية.

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وقال ديباي مع "BN DeStem": "أنا في السادسة والعشرين وانتقالي سيكلف تقريباً لا شيء، يجب أن نتوقع أن الأندية ستتهافت علي، يناير قريب وسنرى ما سيحدث".

وأكمل: "ليس أكيداً رحيلي، ولكن احتمالية أن تهتم بي عديد الأندية قريباً أصبحت أكبر، ما يثير ندمي هو أنني لعبت دقائق قليلة مع ليون في الأسابيع الماضية".

وأضاف الهولندي: "شعرت أن الأمر بسبب كوني كنت على وشك الرحيل، كمهاجم تريد الاستمرار في مسيرتك التهديفية، سجلت ثلاثة أهداف في أول مباراة، عار ما يحدث".

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وسجل ديباي حتى الآن أربعة أهداف في اللقاءات الستة الأولى لليون في الدوري الفرنسي، وإن لعب مجموع 334 دقيقة فقط.

وتشير بعض التقارير إلى عودة برشلونة لمحاولة ضم المهاجم في يناير أو يونيو المقبل في ظل انتهاء عقده وانخفاض قيمته.