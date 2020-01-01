رئيس ليون: ديباي يشعر بالخيبة وسيحاول الانضمام لبرشلونة في يناير

فرصة ديباي للانضمام إلى برشلونة لم تنتهِ رغم نهاية الميركاتو

جان ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي إن النجم الهولندي ممفيس ديباي يشعر بخيبة أمل بسبب عدم انضمامه إلى برشلونة هذا الصيف.

وكان ديباي يتمنى الانضمام إلى برشلونة واللعب مع مدرب المنتخب الهولندي السابق رونالد كومان ولكن ظروف سوق الانتقالات لم تسمح بذلك.

وحول ذلك، قال رئيس نادي أولمبيك ليون جان ميشيل أولاس إن محاولات ديباي للانضمام إلى برشلونة ستستمر في يناير المقبل.

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وأضاف أولاس: "منذ البداية كنت واضحًا مع ممفيس، وتحدثت مع الرئيس بارتوميو في برشلونة مرتين، أخبرني أنه لا يستطيع رؤية كيف يمكن أن تسير الأمور"

وتابع: "أعلم أن كومان جعله يواصل الأمل وأعلم كذلك أن ممفيس كان مستعدًا لتقديم التضحيات اليوم، اليوم هو يشعر بخيبة أمل، ولكن ليس تجاه ليون"

وأردف: "الأمر ليس بيدي، إنه جونينيو المدير الرياضي، ولكن بالنسبة لممفيس، سيفعل كل ما في وسعه ليجد نفسه في وضع يسمح له بالانتقال إلى هناك في يناير المقبل"

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يذكر أن برشلونة قد أغلق سوق الانتقالات الصيفية بدون أن يحصل على خدمات ديباي ولا فينالدوم ولا إريك جارسيا، حيث أن وضعه المالي لم يسمح بذلك.