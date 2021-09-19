ديبالا وقصة عشق لشباك ميلان

تتوجه أنظار محبي الكرة الإيطالي مساء الأحد لقمة يوفنتوس وميلان.

في بعض الأحيان، ولأسباب مجهولة تمامًا، تكون هناك علاقة قوية للاعب معين مع فريق آخر، سواء كان يلعب معه أو ضده، وتعد العلاقة بين الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس ونادي ميلان مثالًا صارخًا على هذه الحالة.

ديبالا لطالما واجه ميلان منذ وصوله إلى إيطاليا، لكن على أي حال، فإن هناك ارتباطًا كبيرًا بين اللاعب و"الروسونيري"، حيث يعشق الأرجنتيني زيارة شباك ميلان.

يوفنتوس يستضيف ميلان مساء الأحد على ملعب "أليانز ستاديوم"، في قمة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي، وعشاق "البيانكونيري" يأملون في أن يواصل ديبالا عادته التهديفية في شباك "الروسونيري".

ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس يعرف ذلك جيدًا، ولا شك أن ستيفانو بيولي مدرب ميلان يعلم بالأمر، وبالتأكيد قرأ إحصائيات ديبالا أمام فريقه.

الحقيقة هي أن الحساب بين ديبالا وميلان مفتوح، ومنذ عدة سنوات، والأرقام لا تكذب، حيث يعد "الروسونيري" هو الضحية الثالثة المفضلة لدى الأرجنتيني فيما يتعلق بالأهداف المسجلة، خلف لاتسيو وأودينيزي.

ديبالا لعب 20 مباراة ضد ميلان في جميع المسابقات، وتمكن من تسجيل ثمانية أهداف، بواقع هدفين رفقة باليرمو، وستة أهداف مع يوفنتوس، ولم يخسر سوى خمس مباريات فقط أمام "الروسونيري"، مقابل 13 فوزًا وتعادلين.

وفي الموسم الماضي، جاءت مواجهتا الدوري الإيطالي أمام ميلان ليمثلا الاستثناء من القاعدة، حيث لعب ديبالا 74 دقيقة من أصل 180 دقيقة في الدوري دون أن يسجل، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين في المباراة التي فاز بها يوفنتوس على ملعب "سان سيرو" بنتيجة 3-1.

وفي العديد من المواجهات السابقة كان ديبالا حاسمًا بشكل كامل مع يوفنتوس ضد ميلان، حيث سجل أول هدف في أول مباراة مع "البيانكونيري" ضد ضحيته المفضلة، وكان هدف المباراة الوحيد في موسم 2015-2016.

كما حدث في مارس 2017، وسط جدل واسع، حين سجل هدف فوز يوفنتوس بركلة جزاء في الدقيقة 97.

وبالتأكيد فإن الحلول الهجومية لدى يوفنتوس مساء الأحد ستمر من بين قدمي ديبالا، وسيعتمد عليه أليجري بشكل شبه مؤكد منذ الدقيقة الأولى لخلخلة دفاع ميلان.

أليجري يطمع في أن يعزز ديبالا أرقامه أكثر أمام ميلان، ليمنح يوفنتوس دفعة قوية يحتاجها بشدة بعد بداية متعثرة في الدوري الإيطالي، حصل خلالها على نقطة واحدة فقط من أول ثلاث مباريات.

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