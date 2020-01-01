ديبالا: ميسي مثل مارادونا ورونالدو يجعل الأمور أسهل كثيرًا!

مديح للثنائي..

أجاب باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، بدبلوماسية شديدة عند سؤاله عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، معتبرًا أن كليهما من أهم أساطير كرة القدم عبر تاريخها.

ديبالا من ضمن عدد قليل من اللاعبين ممن كانوا محظوظين بمزاملة الدون والبرغوث، حيث يلعب رفقة البرتغالي في يوفنتوس مع تمثيله للمنتخب الأرجنتيني بجوار ميسي.

الموسم الماضي أظهر ديبالا تفاهمًا استثنائيًا مع رونالدو قاد اليوفي للتتويج بلقب السيري آ، فيما عُرف دائمًا عن صاحب الـ27 عامًا أنه يتحلى بعلاقة مميزة جدًا رفقة ميسي كذلك.

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وعند سؤاله عن الثنائي، قال ديبالا حول رونالدو "بالطبع أستمتع باللعب بجواره، كريستيانو بطل ويسعدني دائمًا اللعب مع رجال مثله، يجعل رونالدو الأشياء الصعبة تبدو سهلة في الواقع".

أما عن ميسي، فقال "ليو مثل مارادونا لجيلنا، إنه لشرف لي أن ألعب معه في المنتخب الوطني، إنه قائد بالفطرة، لقد قادنا إلى كأس العالم بثلاثيته في منتخب الإكوادور".

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ولا يعيش ديبالا أفضل مواسمه حاليًا، فمنذ وصول أندريا بيرلو لقيادة يوفنتوس وهو لا يشارك بصورة أساسية، كما سجل فقط هدفين في 13 مشاركة بمختلف البطولات.

في كل الأحوال، يظل ديبالا أحد أهم وأبرز اللاعبين في العالم، فدائمًا ما صُنف باعتباره من أهم مواهب الساحرة المستديرة، وليس أدل على ذلك من تسجيله بقميص يوفنتوس 97 هدفًا وصناعته لـ38 آخرين في 241 مباراة.

يذكر أن ديبالا على صعيد منتخب الأرجنتين قد لعب 29 مباراة دولية بين كأس العالم وكوبا أمريكا وتصفياتهم، وسجل خلالهم هدفين فقط مع صناعته لخمسة آخرين.