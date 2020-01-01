رونالدو يكسر العزل ويرحل إلى دبي للحديث عن أسراره

النجم البرتغالي وفرصة لجائزة جديدة

غادر كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، مدينة تورينو الإيطالية رغم خضوعها للعزل الصحي بسبب فيروس كورونا، وانتقل لمدينة دبي لقضاء فترة الأعياد والمشاركة في مؤتمر "جلوب سوكر".

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي حالة من الإغلاق في البلاد أثناء فترة الأعياد لمواجهة ارتفاع الإصابات بالفيروس الوبائي.

وقالت "لاجازيتا" إن انتقال رونالدو وعدة لاعبين إلى دبي يأتي بعد الحصول على موافقة السلطات الصحية للبلاد على قضاء هؤلاء للعطلة خارج إيطاليا.

المزيد من الفرق

وأضاف التقرير أن رونالدو لن يخضع للعزل التام لدي عودته الإثنين المقبل، وسيُسمح له بالمشاركة في التدريبات والمباريات.

اقرأ أيضاً .. جلوب سوكر .. من الأحق بين ميسي وصلاح ورونالدو بلاعب القرن؟!

رونالدو سيشارك أثناء وجوده بدبي في مؤتمر "جلوب سوكر" كعادته في السنوات الماضية، حيث سيلقي خطاباً حول أسرار استمراره في قمة مستواه رغم بلوغه الخامسة والثلاثين.

وتم ترشيح رونالدو هذا العام لجائزة لاعب القرن، بالإضافة لجائزة لاعب العام عن 2020، والتي سيتم الإعلان عنها في الحفل الذي سيقام في السابع والعشرين من ديسمبر.

وسيقام الحفل في برج خليفة بدبي وسط حضور كوكبة من نجوم كرة القدم والرياضة.