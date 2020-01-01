دياز: ريال مدريد يطالبنا بمواصلة التدريب رغم كورونا

نحن جاهزون عند العودة..

كشف إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، أن النادي يُطالب اللاعبين بمواصلة التدريب والاستعداد للمباريات رغم تفشي فيروس كورونا.

وكان الدوري الإسباني قد تم تأجيله حتى بدايات أبريل، مع وجود نية لتأجيله مرة أخرى بعدما تفاقم وضع كورونا في إسبانيا خلال الأسبوع الماضي.

لاعبو ريال مدريد في عزل تام لمدة 14 يومًا بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بكورونا وتشاركه للمرافق الرياضية رفقة فريق كرة القدم.

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دياز تحدث للصحافة عن ما يقوم به خلال فترة الحجر، وقال "أنا أتدرب وألعب مع عائلتي وأقضي وقت فراغي، ألعب فورت نايت وأصبحت محترفًا فيها.".

كما أضاف "النادي يحثنا على مواصلة التدريب والاستعداد بدنيًا لعودة المباريات وكذلك الاستعداد عقليًا لانتهاء ما نحن فيه الآن.".

وأتم "النادي يأمل في انتهاء الأمر سريعًا، جميعنا لديه خطة عمل فردية تحتوي على الكثير من الأمور المتنوعة.".

يذكر أن مايو هو الموعد الأقرب لعودة الدوريات واستئنافها خلال شهر يونيو وربما يوليو بعد تأجيل كأس الأمم الأوروبية لتصبح في صيف 2021.