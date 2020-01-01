لاعب نابولي يفتح الباب للرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة

نابولي سيحاول الحفاظ على لاعبه بكل تأكيد

كشف ألفارو توريس وكيل أعمال اللاعب الإسباني فابيان رويز لاعب نابولي عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل اللاعب في الفترة المقبلة.

وانضم رويز إلى نابولي قادمًا من ريال بيتيس الإسباني في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو، ويمتد عقده حتى صيف عام 2023، ويحظى اللاعب باهتمام عدة أندية كبرى أبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان.

وقال توريس في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كان عاماً صعباً للغاية عليه في نابولي ولم تكن الأمور تسير على ما يرام كان يتوقع".

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وأضاف: "لقد أجلنا مفاوضتنا مع إدارة نابولي بشأن التجديد في الفترة المقبلة، وأخبرناهم بأن هنالك أندية ترغب في ضم وكيلي في الفترة المقبلة".

وأتم: "لا يتضمن عقده الحالي أي شروط جزائية، وفي الحقيقة لا أعرف ماذا ستكون قيمته التسويقية في المستقبل".

يذكر أن فابيان رويز شارك هذا الموسم في 32 مباراة مع نابولي بكل البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.