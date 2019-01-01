دوناروما: يجب أن نستخرج القوة من فشل دوري الأبطال

دوناروما يأمل في الاستمرار مع ميلان طويلًا والتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد الفشل في التأهل إليه

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يأمل الحارس الدولي الإيطالي الشاب أن يتعلم لاعبو ميلان من درس الإخفاق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم.

وكان ميلان قد احتل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الماضي مما أبعده عن المسابقة الأوروبية الأغلى.

وحول ذلك، يرى دوناروما أن الماضي يجب أن ينسى بعد أن تؤخذ منه الدروس، مؤكدًا أن مستقبل ميلان سيكون أفضل بالعمل والتكاتف.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وقال الحارس الشاب: "يجب أن نستخرج القوة من الموسم الماضي الذي فشلنا فيه في تحقيق هدفنا الرئيسي والذي عملنا من أجله"

وأضاف: "التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ليس نهاية المطاف، علينا أن نحاول مرة أخرى حتى نصل، هكذا تحقق الأهداف"

وتابع: "في المستقبل قد يفوز ميلان بدوري الأبطال، يجب ألا نضع سقفًا لطموحاتنا طالما نعمل بشكل جيد على تحقيقها"

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يذكر أن جيانلويجي دوناروما يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، رغم أنه يلعب أساسيًا للفريق الأول في ميلان منذ 3 سنوات.