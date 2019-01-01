آرسنال كان حلم دي يونج قبل برشلونة

دي يونج يكشف حلم آرسنال الذي شغله قبل الانضمام إلى برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف نجم برشلونة المنضم حديثًا فرينكي دي يونج عن حلمه السابق قبل الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد تعاقد مع دي يونج قادمًا من أياكس أمستردام في يناير الماضي على أن ينضم إلى الفريق في الصيف كما حدث.

ومع وصوله إلى برشلونة، تحدث فرينكي بالعديد من التصريحات التي يعبر خلالها عن سعادته بارتداء قميص برشلونة أخيرًا.

ولكن في هذه المرة، كشف نجم الوسط الهولندي عن الحلم الذي طالما راوده قبل أن يهتم برشلونة بخدماته في الصيف الماضي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وقال فرينكي دي يونج إنه حلم بالانضمام إلى صفوف آرسنال وارتداء قميص المدفعجية قبل أن يظهر برشلونة في الصورة.

وأضاف: "طريقة لعب آرسنال وكرة القدم التي قدموها في طفولتي جعلت بيني وبين النادي ارتباطًا يتعلق بالكرة الجميلة"

وتابع: "كنت أتمنى أن أكون لاعبًا في آرسنال لهذا السبب، لقد أحببت تقديم كرة قدم مماثلة لتلك التي أذهلتني في طفولتي"

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يذكر أن فرينكي دي يونج كان قد حقق مع أياكس أمستردام لقبي الدوري والكأس المحليين في هولندا العام الماضي، بالإضافة إلى وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.