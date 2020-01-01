قرار صارم من لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لعلاج الأخطاء

الحديث عن اختبارات وعقوبات

اتخذت لجنة الحكم الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا صارمًا بشأن حكام دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يهدف لتفادي الأخطاء التحكيمية خلال المباريات.

وأقرت اللجنة برئاسة الإسباني فرناندو تريساكو خضوع الحكام لاختبارات شهرية تشمل اللياقة البدنية والقانون والفيديو.

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صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن لجنة الحكام ستمنع أي حكم يحصل على أقل من 60% في الاختبارات التراكمية من إدارة المباريات لمدة شهر، على أن يعود لإدارة المباريات في حال تجاوزه الـ60% في الشهر الذي يليه.

وسيعقب تلك الاختبارات شهريًا اجتماعًا من أجل استعراض أبرز الحالات التحكيمية في الدوري السعودي للاستفادة من الأخطاء التي ارتكبها الحكام الأجانب أو السعوديون والعمل على عدم تكرارها.

وسيُختتم الدور الأول من الدوري السعودي الأسبوع الجاري، إذ ستُقام مباريات الأسبوع الـ15 بدءً من يوم الخميس القادم وعلى مدار اليومين التاليين، فيما سيلعب الهلال مساء غدٍ الإثنين مباراته المؤجلة من الأسبوع الـ12 أمام الفيصلي.

ويتصدر الهلال والنصر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حاليًا برصيد 30 نقطة، ويمتلك الزعيم فرصة الانفراد بالصدارة حال لم يخسر على ملعب المجمعة الرياضية يوم غدٍ الإثنين.