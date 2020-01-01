جانج هيون سو وعمر خربين خارج مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي

مباراة الصدارة للهلال

واصل الهلال يوم أمس السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة الإثنين أمام الفيصلي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ12 من الدوري السعودي.

ويمتلك الزعيم فرصة الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حال عدم خسارته أمام الفيصلي، إذ سيرفع رصيده إلى 31 أو 33 نقطة يتقدم بهم على النصر الذي يُشاركه القمة حاليًا برصيد 30 نقطة.

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وأجرى اللاعبون الذين خاضوا مباراة الاتفاق في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين تدريبات استشفائية فيما أجرى البقية تدريبات عادية تركزت على الجوانب الفنية واختتمت بمناورة على مساحة نصف ملعب.

وأوضح تويتر الهلال أن الثنائي جانج هيون سو وعمر خربين واصلا برامجهما العلاجية والتأهيلية المعدة لهما مسبقًا، وقد اتخذ المدير الفني رازفان لوشيسكو قرارًا باستبعادهما من مواجهة الإثنين لعدم اكتمال برنامجهما التأهيلي بعد.

وتقرر أن يخوض الفريق مرانًا مغلقًا عصر اليوم الأحد استعدادًا للمباراة التي ستُقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الخامسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية.

الهلال سيختتم الدور الأول من الدوري السعودي يوم السبت القادم بمواجهة من العيار الثقيل تجمعه مع الشباب في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ويأمل الفريق أن يُتوج بطلًا للشتاء بعد فترة من المباريات المضغوطة والمتتالية نتيجة تأجيل عدة لقاءات له لخوضه غمار بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.