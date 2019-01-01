ميسي ورونالدو... من الأكثر ألقابًا في دوري أبطال أوروبا؟

يمتلك ميسي ورونالدو الكثير من الألقاب والإنجازات مع برشلونة و"ريال مدريد ويوفنتوس"، لكن من منهما الأكثر فوزًا بدوري أبطال أوروبا في مسيرته؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الكثير من النجاحات والإنجازات خلال مسيرتهما الكروية، سواء الأول مع برشلونة أو الثاني مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وقد فاز اللاعبان بالكثير من الألقاب المحلية والقارية والعالمية مع الأندية، لكن يبقى لقب دوري أبطال أوروبا هو الأغلى والأهم في مسيرتهما الكروية نظرًا لقيمته وسمعته الكبيرة في كرة القدم وسعي الجميع للفوز به وحسرة العديد من النجوم لعدم التتويج به مثل زلاتان إبراهيموفيتش وجانلويجي بوفون ورونالدو الظاهرة.

ميسي أم رونالدو.. من الأكثر فوزًا بالكرة الذهبية؟

ومع انطلاق الموسم الجديد من دوري الأبطال، يبقى بالتأكيد الثنائي مرشحًا للفوز باللقب مع ناديي برشلونة ويوفنتوس، إذ يمتلك الناديان كل ما يلزم للفوز باللقب الثمين وعلى رأس أسلحتهما يأتي ميسي ورونالدو.

نستعرض في التقرير التالي عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها ميسي ورونالدو لنرى من الأكثر منهمًا فوزًا باللقب ..

كم لقب حققه ميسي في دوري أبطال أوروبا؟

لم يلعب ميسي خلال مسيرته الكروية سوى لبرشلونة، وقد ظهر في دوري الأبطال للمرة الأولى موسم 2004-2005 حين لعب أمام شاختار في دور المجموعات، ويخوض هذا الموسم موسمه الـ16 في دوري أبطال أوروبا، إذ لم يغب البارسا أبدًا عن البطولة خلال تلك الفترة.

تُوج ميسي مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، كانت خلال مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015، وغاب النجم الأرجنتيني عن منصة التتويج خلال المواسم الأربعة الأخيرة من دوري الأبطال.

دوري الأبطال 2005-2006

كان هذا الموسم بداية انطلاق ميسي في دوري أبطال أوروبا، إذ لم يلعب في الموسم السابق سوى مباراة واحدة.

خاض النجم صاحب القميص رقم 10 خلال هذا الموسم 6 مباريات، 4 في دور المجموعات ومباراتي تشيلسي في دور الـ16، لكنه تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال موقعة الإياب أمام النادي الإنجليزي أنهت موسمه.

ميسي خلال هذا الموسم سجل هدف وصنع آخر، وقد غاب عن نهائي البطولة الذي تفوق خلاله البارسا على آرسنال بهدفين مقابل هدف واحد تحت قيادة فرانك ريكارد.

دوري الأبطال 2008-2009

بات ميسي العنصر الأهم والنجم البارز في برشلونة قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا 2008-2009، وقد أكد ذلك خلال الموسم بلعب جميع مباريات البطولة باستثناء آخر مباريات دور المجموعات بهدف إراحته بعد حسم التأهل.

سجل ميسي في دوري الأبطال 2008-2009 9 أهداف وصنع 5، ولعب أفضل مبارياته أمام بايرن ميونيخ إيابًا، حيث سجل هدفين وصنع ثالث في الانتصار 4-0.

وفي المباراة النهائية ثأر برشلونة من مانشستر يونايتد الذي أخرجه من نصف نهائي البطولة السابقة، هزمه بهدفين دون رد أحرز ميسي الثاني منهما برأسية نادرة للنجم الأرجنتيني.

دوري الأبطال 2010-2011

خرج البارسا من نصف نهائي النسخة السابقة أمام إنتر جوزيه مورينيو، ولكن لم يُوقف ميسي أحد عن تحقيق اللقب الثالث في دوري الأبطال.

لعب النجم الأرجنتيني كامل مباريات البطولة الـ13، وأحرز خلالها 12 هدفًا وصنع 3 أخرى، وقد ترك بصمة هائلة بهدفيه ضد آرسنال في إياب دور الـ16 واللذان أنقذا البارسا من الخروج من البطولة بعد الخسارة ذهابًا 2-1، وكذلك هدفاه ضد ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

المباراة النهائية كانت كذلك ضد مانشستر يونايتد ولم يتغير الأمر عن نهائي 2009، إذ فاز البارسا 3-1 وسجل ميسي أحد أهداف برشلونة.

دوري الأبطال 2014-2015

غاب برشلونة وميسي عن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية عقب التتويج باللقب الثالث للاعب الأرجنتيني، لكنه عاد للاحتفال باللقب تحت قيادة لويس إنريكي عام 2015.

ولعب ميسي كامل مباريات البطولة الـ13 وأحرز خلالها 10 أهداف وصنع 6، وهو أفضل مواسمه في دوري الأبطال من حيث التمريرات الحاسمة.

ورغم أن جل أهداف ميسي خلال البطولة جاءت في دور المجموعات، إذ لم يُسجل في الأدوار الإقصائية سوى هدفين كانا أمام بايرن ميونيخ، إلا أنه ساهم بقوة في تتويج البارسا باللقب.

وجمعت المباراة النهائية برشلونة مع يوفنتوس وانتهت لصالح الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولم يُسجل ميسي خلال المباراة لكنه احتفل بلقبه الرابع في دوري الأبطال.

كم لقب حققه رونالدو في دوري أبطال أوروبا؟

بدأ رونالدو مسيرته مع دوري الأبطال موسم 2003-2004 حين لعب 5 مباريات مع مانشستر يونايتد صنع خلالها هدف واحد ولم يُسجل، لكنه لم يُتوج بلقبه الأول في البطولة سوى بعد 3 مواسم.

ونجح النجم البرتغالي في الفوز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، الأولى كانت مع مانشستر يونايتد موسم 2007-2008، والأربعة الأخرى مع ريال مدريد مواسم 2013-2014 و2015-2016 و2016-2017 و2017-2018.

دوري الأبطال 2007-2008

خرج مانشستر يونايتد من نصف نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا أمام ميلان، لكنه لم يُفرط باللقب الثمين وكان الأول له في الألفية الجديدة والأول للنجم الصاعد بقوة كريستيانو رونالدو.

ولعب النجم البرتغالي 11 مباراة خلال البطولة أحرز خلالها 8 أهداف وصنع واحد، ويُذكر له هدف التأهل الحاسم ضد ليون في إياب دور الـ16.

لعب اليونايتد المباراة النهائية ضد تشيلسي، وسجل رونالدو هدف الفريق الأول قبل أن يُعادل البلوز النتيجة وينتهي الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، لجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية وفاز اليونايتد، ورغم أن صاحب الرقم 7 أهدر ركلة الجزاء الخاصة به إلا أنه احتفل جيدًا بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

دوري الأبطال 2013-2014

خسر رونالدو نهائي دوري الأبطال 2008-2009 مع مانشستر يونايتد أمام برشلونة ونجمه ميسي، وانتقل بعدها ابن جزيرة ماديرا لريال مدريد وخاض معه 4 مواسم في دوري أبطال أوروبا قبل أن يتذوق مجددًا طعم الفوز به.

لعب رونالدو 11 مباراة في دوري الأبطال موسم 2013-2014 أحرز خلالها 17 هدفًا وصنع 5، وقد أحرز الهاتريك ضد جلطة سراي في دور المجموعات.

وجمعت المباراة النهائية ريال مدريد مع جاره وعدوه اللدود أتلتيكو مدريد، وفيما كان اللقاء في طريقه للنهاية بخسارة الريال بهدف دون رد فاجأ راموس الجميع وسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة ليُمهد لانتصار الريال في الوقت الإضافي 4-1 وقد أحرز رونالدو أحد الأهداف الثلاثة وتحديدًا عند الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

دوري الأبطال 2015-2016

كان هذا الموسم بداية سيطرة ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا وتتويجه بالثلاثية التاريخية بقيادة نجمه رونالدو الذي بات آلة أهداف لا تتوقف أبدًا.

لعب رونالدو خلال هذا الموسم في دوري الأبطال 12 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 4، وقد أحرز الهاتريك ضد شاختار وفولفسبورج والسوبر هاتريك ضد مالمو في دور المجموعات.

وجمعت المباراة النهائية ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد مجددًا وانتهى اللقاء بوقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وحسم الريال الفوز لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية وتلك المرة نجح رونالدو في إحراز ركلته وكانت الحاسمة.

دوري الأبطال 2016-2017

لم يغب رونالدو عن أي مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقد نجح في ترك بصمته على 17 هدفًا، 12 هدف و5 تمريرات حاسمة، وجاءت أفضل مبارياته في البطولة أمام بايرن ميونيخ في إياب دور الـ8 وأمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف النهائي وقد أحرز الهاتريك في المباراتين.

لعب رونالدو نهائي دوري الأبطال 2016-2017 أمام يوفنتوس ورغم الأداء المتواضع في الشوط الأول من ريال مدريد، إلا أنه عاد في الشوط الثاني ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 4-1 وقد أحرز رونالدو هدفين خلال المباراة.

دوري الأبطال 2017-2018

اللقب الأخير لرونالدو في دوري أبطال أوروبا كان خلال موسم الأخير مع ريال مدريد، وقد خاض خلاله جميع مباريات البطولة وسجل 15 هدفًا وصنع 3.

المباراة النهائية وضعت ريال مدريد أمام ليفربول صاحب الخمسة ألقاب في تاريخ البطولة، وقد حسمها الريال لصالحه بنتيجة 3-1 بعد إصابة نجم الريدز محمد صلاح وخروجه من الملعب بعد تدخل عنيف مع سيرخيو راموس.