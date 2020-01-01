رسميًا – الاتحاد الآسيوي يعلن استكمال دوري الأبطال ويدرس الآليات

كورونا لن يمنع الاتحاد القاري من استكمال دوري أبطال آسيا

أخطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل رسمي، كافة الاتحادات المحلية، بقرار العودة لاستئناف مباريات دوري الأبطال من جديد خلال الأشهر المقبلة.

البطولة القارية كانت قد توقفت في مارس الماضي، حالها كحال كافة البطولات حول العالم، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء البلاد.

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وأرسل الاتحاد القاري خطابات رسمية للاتحادات المحلية، لإخطارهم بالاستقرار على عدم إلغاء البطولة إلا أنه سيدرس آليات العودة لاستئنافها، خلال اجتماع يعقده عن بعد مع ممثلي اتحادات غرب آسيا في الثالث من يونيو المقبل.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن هناك خياران مطروحان على طاولة الاتحادات في هذا الاجتماع؛ الأول يقتضي استكمال المباريات في دور المجموعات بنظام التجمع في نهاية أغسطس المقبل، والثاني يتعلق بالأدوار النهائية، ليكون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بدلًا من الذهاب والإياب.

يذكر أن لم يتم خوض سو جولتين فقط من دور المجموعات بالبطولة القارية، وتتبقى أربع جولات أخرى، وتتصدر فرق الأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي والتعاون السعودي والسد القطري، الأربع مجموعات الأولى الخاصة بغرب آسيا.