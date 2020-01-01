نتائج مباريات الذهاب بدور ال16 ومواعيد مباريات الإياب في دوري أبطال أوروبا

نتائج مثيرة في مباريات ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا حيثُ هناك فرق عريقة تقترب من الخروج سريعاً فما هي مفاجأت مباريات الإياب؟

انتهت مباريات ذهاب دور ال16 في دوري أبطال أوروبا بقليل من المفاجأت لكن بكثير من المتعة خلال المباريات في ظل المستويات المتقاربة من معظم الفرق، وإذا اعتبرنا أن هناك مفاجأة قد حدثت فيمكن الإشارة إلى مباراة أتلتيكو مدريد التي فاز بها على حساب ليفربول بطل أوروبا رغم أنها ليست بالمفاجأة الكبرى خاصة أن أبناء سيميوني هم أحد الفرق القوية بأوروبا ولا يمكن الاستهانة بهم إطلاقاً.

وتعتبر أفضل مباريات الذهاب هو ما قدمه مانشستر سيتي بقيادة العملاق دي بروين وخارج الخطوط بيب جوارديولا عندما نجحوا في تعديل النتيجة من التأخر أمام ريال مدريد في السنتياجو برنابيو بنتيجة 1/0 إلى 2/1 في شوط ثاني نجح في خطف أعين الجماهير إلى خيال كرة القدم الرائع، ومن ضمن المباريات التي يجب أن يحترم المشاهد ما رآه مباراة توتنهام أمام لايبزيج هذا الفريق الألماني القادم بشراسة غير معهوده في دوري أبطال أوروبا فقد نجح بالفوز على حساب توتنهام في لندن بنتيجة 1/0 ليترك الكثير من الأسئلة هل يخرج مورينيو من دور الستة عشر بهذه السرعة؟

وفي نفس السياق لا يمكن أن ننسى ما فعله بايرن ميونخ في أحد فرق لندن نادي تشيلسي الذي أحرجه كثيراً وسط جماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة ليخرج المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد قائلاً: لقد علمنا بايرن ميونخ درساً قاسياً.

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أما خسارة يوفنتوس أمام ليون فلا يجب اعتبارها ضمن المفاجأت حيثُ يعود ذلك إلى مستوى السيدة العجوز المزري هذا الموسم، ونضيف على ذلك خسارة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند فقد يظل هذا الفريق الفرنسي لغزاً لا يمكن الوصول إلى حله نهائياً.

وفي هذا التقرير نستعرض سوياً نتائج مباريات الذهاب ومواعيد مباريات العودة في دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.

مواعيد ونتائج مباريات الذهاب المباراة الموعد القنوات الناقلة / النتيجة الملعب بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان الثلاثاء 18 فبراير 2020،

24 جمادى الآخرة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-2 سيجنال إيدونا بارك أتلتيكو مدريد - ليفربول الثلاثاء 18 فبراير 2020،

24 جمادى الآخرة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-1 واندا ميتروبوليتانو أتالانتا - فالنسيا الأربعاء 19 فبراير 2020،

25 جمادى الآخرة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-4 سان سيرو توتنهام - لايبزيج الأربعاء 19 فبراير 2020،

25 جمادى الآخرة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-0 استاد توتنهام تشيلسي - بايرن ميونخ الثلاثاء 25 فبراير 2020،

1 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 3-0 ستامفورد بريدج نابولي - برشلونة الثلاثاء 25 فبراير 2020،

1 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-1 سان باولو ريال مدريد - مانشستر سيتي الأربعاء 26 فبراير 2020،

2 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-1 سانتياجو بيرنابيو ليون - يوفنتوس الأربعاء 26 فبراير 2020،

2 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-1 حديقة أوليمبيك ليون