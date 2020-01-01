فافر: باريس ليس نيمار فقط

مدرب دورتموند يحذر من باقي العناصر الخطيرة في الفريق الفرنسي

أكد لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند، أن قوة باريس سان جيرمان لا تقتصر فقط على نيمار، بل المجموعة المميزة التي يمتلكها الفريق الفرنسي.

دورتموند يستعد لاستئناف مشواره في دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء، عندما يستضيف باريس في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نيمار يتغيب عن الفريق الفرنسي منذ أول فبراير بسبب الإصابة، ولكنه تواجد بقائمة المباراة بجوار زميله كيليان مبابي الذي لم يظهر أيضاً أمام أميان هذا الأسبوع.

المزيد من الفرق

وقال فافر عن مواجهة باريس:"الجميع يمتلك جودة عالية جداً لديهم، فازوا على ريال مدريد بدون نيمار، لذلك لا يمكن التقليل من باقي اللاعبين".

وأضاف:"نيمار لاعب رائع وعلى أعلى مستوى، لكن هناك أيضاً أنخيل دي ماريا وكيليان مبابي، يمكنني ذكر 10 لاعبين آخرين".

وتابع:"لديهم قدرة الحصول على الكرة واسترجاعها من الخصم، وكذلك التقدم للهجوم بسرعة كبيرة واللعب على الهجمات المرتدة".

جوارديولا يعد بالبقاء مع مانشستر سيتي ولو في الدرجة الرابعة

أليساندرو دل بييرو: محمد صلاح إله كرة القدم الجديد!

واستكمل:"أريد مشاهدة مباراة جيدة، ولكن أحياناً هذا المصطلح ينطبق على حالة الظهور بشكل دفاعي مميز، لذلك لا أمانع الخروج بنتيجة 1/0 أو 0/0، لأن أحياناً الأسلوب الهجومي يعجب الجماهير وليس المدربين".

وأما عن إيرلينج هالاند:"تأقلم معنا بصورة ممتازة وأظهر قوتها في العديد من المواقف، الآن هو يريد مواصلة التطور ويتمتع بعقلية رائعة في التدريبات".

ويقام لقاء الغد على ملعب سيجنال ايدونا بارك معقل دورتموند، بينما يحل الفريق الألماني ضيفاً على باريس بحديقة الأمراء يوم 11 مارس القادم.