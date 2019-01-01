دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي وجميع ألقاب جوزيه مورينيو

منذ أن بدأ جوزيه مورينيو رحلته مع التدريب وهو يحقق الألقاب أينما ذهب، لكن ما هو عدد البطولات التي حصل عليها السبيشال وان طوال تاريخه؟

أحمد رضوان | تويتر

بعد خسارة مانشستر يونايتد جولة موسم 2017-18 من الصراع مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ، سارع جوزيه مورينيو بتذكير منتقديه بعدد الألقاب في دولاب بطولاته.

في ذلك الوقت، دفعت الكثير من الأسئلة والتقارير مدرب الشياطين الحمر للتصريح قائلاً: "أعرف طريقة الفوز بالألقاب، وفي حالة عدم معرفة بعض الأشخاص الجدد، إنني امتلك 8 بطولات حققتها في 4 بلدانٍ مختلفة، و3 في هذه البلد؛ أعلم جيداً لماذا تفوز؟ ولماذا لا تفوز؟".

في الواقع، أثبت جوزيه مورينيو مكانته في الدوريات الأوروبية الكبرى، وأكد أنه واحداً من أفضل المدربين في جيله، لكن بعد مرور الأيام استسلم لواقع مانشستر يونايتد الأليم، ورحل بعد تجربة يمكن أن نصفها بالفاشلة.

لا يمكن أن نقول أن مسيرة مورينيو لم تكن ناجحة بعد الفشل في أولد ترافورد، فقد كانت له إنجازاتٍ كثيرة في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا بل وحتى الدوري البرتغالي الذي بدأ فيه مسيرته، فمن منا ينسى فوزه مع بورتو بذات الأذنين وقيادته لفتات ريال مدريد للوقوف في وجه برشلونة جوارديولا، كذلك فوزه بدوري الأبطال مع الإنتر ووضعه تشليسي في مصاف الكبار.

انضم مورينيو لتوتنهام في 20 نوفمبر 2019، وذلك بعد فترة تجاوزت العام من إقالته من قيادة مانشستر يونايتد ، وستكون أمامه مهمة ثقيلة وإرث تركه المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الذي طور الدويك كثيرًا في السنوات الأخيرة، فهل ينجح السبيشيال وان في وضع السبيرز في مصاف الكبار كما فعل مه جاره تشيلسي من قبل؟.

وبعد انضمامه لتوتنهام ، ما هي الألقاب التي فاز بها مورينيو ؟ وأين فاز بتلك البطولات؟ هذا ما سيجيب جول عنه في الأسطر التالية.

هل رفض مورينيو توتنهام في الماضي؟

ما هو عدد ألقاب جوزيه مورينيو؟

السنة الفريق الدوري الكؤوس دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي 2002 - 2004 بورتو - البرتغال 2 2 1 1 2004 - 2007 تشيلسي - إنجلترا 2 4 0 0 2008 - 2010 الإنتر - إيطاليا 2 2 1 0 2010 - 2013 ريال مدريد - إسبانيا 1 2 0 0 2013 - 2015 تشيلسي - إنجلترا 1 1 0 0 2016 - 2018 مانشستر يونايتد - إنجلترا 0 2 0 1 المجموع 8 13 2 2

فاز جوزيه مورينيو بـ8 دوريات طوال مسيرته التدريبية، وهي "الدوري البرتغالي، الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي والدوري الإسباني ".

أما عن عدد الكؤوس المحلية التي فاز بها السبيشيال وان فقد بلغ 13 كأساً، كما سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين، وحصل على الدوري الأوروبي مرتين أيضاً.

عموماً، منذ 2003 حتى الآن صعد جوزيه مورينيو على منصات التتويج 25 مرة.

سنوات مورينيو الأولى مع بورتو "2002-2004"

بدأ جوزيه مورينيو مسيرته تحت إشراف بوبي روبسون، والذي قابله لأول مرة عندما كان يعمل مترجماً في سبورتنج لشبونة، قبل أن يختار الإنجليزي البرتغالي ليصبح مساعده في تدريب بورتو وبرشلونة ، وبعد ذلك عمل السبيشال وان مع لويس فان خال في الكامب نو.

عمل صاحب الـ55 عاماً مدرباً لأول مرة مع بنفيكا، وجاء وقتها خلفاً للألماني يوب هاينكس الذي ترك الفريق عام 2000، لكن جوزيه مورينيو لم يستمر طويلاً في الفريق وغادره بعد تسع مبارياتٍ فقط.

أصبح السبيشيال وان في عام 2001 مدرباً لفريق أونياو دي ليريا، وبعد ستة أشهرٍ فقط من النجاح عاد لبيته القديم بورتو كمديراً فنياً هذه المرة، ونجح في الفوز بلقب الدوري البرتغالي معه.

ذاع سيط صاحب الـ55 عاماً مع الدراجاوز، حيث فاز معهم بالدوري والكأس وكأس الاتحاد الأوروبي في موسم 2002-2003، وكانت هذه المرة الأولى التي يحقق فيها الثلاثية.

واصل جوزيه مورينيو التألق مع بورتو في الموسم التالي، ونجح في الحفاظ على لقب الدوري، وفاز بدوري أبطال أوروبا بعد أن هزم مانشستر يونايتد وليون وديبورتيفو لاكورونيا ثم موناكو في النهائي.

ألقاب جوزيه مورينيو مع بورتو:

الموسم الألقاب 2001-02 لا يوجد 2002-03 الدوري البرتغالي، كأس البرتغال، كأس الاتحاد الأوروبي 2003-04 الدوري البرتغالي، السوبر البرتغالي، دوري أبطال أوروبا الإجمالي 6

جوزيه مورينيو مع تشيلسي "سبيشيال وان" (2004-2007)

بعد أن هز أوروبا بفوزه بكأس الاتحاد ودوري الأبطال في سنتين متتاليتين، ارتفعت أسهم جوزيه مورينيو واخيتر ليحل محل كلاوديو رانييري في تشيلسي موسم 2004-2005.

كانت بداية السبيشيال وان مع البلوز رائعة، ففي موسمه الأول فاز بكأس الرابطة على حساب ليفربول، ثم حصل على لقب الدوري الإنجليزي بعدد نقاطٍ تاريخي بلغ 95 نقطة، وكان الفارق بينه وبين آرسنال الوصيف وقتها 12 نقطة.

في الموسم التالي فاز مورينيو بالدرع الخيرية واحتفظ بلقب البريميرليج الذي تخلى عنه في موسم 2006-2007، وأنهى تشيلسي في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد ، لكن صاحب الـ55 عاماً حقق مع الفريق كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، ورفع كأس الرابطة للمرة الثانية.

كان الاحباط الوحيد للسبيشيال وان في فترته مع البلوز هو عدم نجاحه في الفوز بدوري أبطال أوروبا ، لكنه حققه مع فريق آخر بعد ذلك.

ألقاب جوزيه مورينيو مع تشيلسي "2004-2008":

الموسم الألقاب 2004-05 الدوري الإنجليزي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2005-06 الدوري الإنجليزي، الدرع الخيرية 2006-07 كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2007-08 لا يوجد الإجمالي 6

مورينو مع الإنتر وفوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية "2008-2010"

بالرغم من انخفاض منحنى أدائه مع تشيلسي موسم 2007-2008، إلا أن سمعة جوزيه مورينيو الطيبة كمدرباً ناجحاً استمرت، وبعد تركه البلوز بفترةٍ قليلة حل محل روبيرتو مانشيني على مقعد قيادة الجهاز الفني في الإنتر .

بدأ السبيشيال وان نفس بدايته في لندن، وانتصر بالدوري الإيطالي مع النيراتزوري بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، وفاز بكأس السوبر على حساب روما.

كان الموسم الثاني لصاحب الـ55 عاماً في إيطاليا أفضل من الأول، حيث شهد تألقاً لافتاً من الثلاثي ويسلي شنايدر وصامويل إيتو وخافيير زانيتي، ونجح في تحقيق الثلاثية التاريخية بفوزه بالسيري آ وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا .

كانت هذه الثلاثية الثانية لمورينيو في مسيرته، لكنها كانت الأولى لأي فريق إيطالي، وكانت النسخة الثانية من الكأس ذات الأذنين التي يرفعها السبيشيال وان، وذلك بعد أن انتصر على برشلونة وتشيلسي في الطريق إلى اللقب، وبعد موسمين من النجاح مع النيراتزوري انتقل صاحب الـ55 عاماً لريال مدريد.

ألقاب مورينيو مع الإنتر:

الموسم الألقاب 2008-09 السوبر الإيطالي، الدوري الإيطالي 2009-10 كأس إيطاليا، الدوري الإيطالي، دوري أبطال أوروبا الإجمالي 5

مورينيو مع ريال مدريد.. كسر هيمنة برشلونة (2010-2013)

بعد أن كان ملهماً في الإنتر خلال موسميه مع الفريق، انتقل مورينيو لريال مدريد بعد أن وجدت فيه الإدارة الرجل القادر على كسر هيمنة برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا، وبالفعل نجح في ذلك.

فاز السبيشيال وان بلقبٍ واحد في موسمه الأول مع الميرينجي، كان كأس ملك إسبانيا على حساب البلاوجرانا، لكنه أنهى الدوري الإسباني في المركز الثاني خلف الكتلان، وفي الموسم التالي نجح صاحب الـ55 عاماً في الفوز بالليجا مع البلانكوس.

كان موسم مورينيو الأخير مع ريال مدريد مخيباً للآمال، حيث خسر بنهائي الكأس من أتلتيك بلباو، وأنهى في المركز الثاني في الدوري خلف البلاوجرانا، ومرةً أخرى فشل في الوصول لدوري أبطال أوروبا ، ولم يحصل في هذا الموسم إلا على بطولة واحدة هي كأس السوبر الإسباني.

بالرغم من فوزه بالدوري الإسباني ومنع برشلونة من حصده لأربعة مواسم متتالية، إلا أن فترة السبيشيال وان في العاصمة الإسبانية لم تخل من الجدل والعدائية، ومن منا ينسى حادثة شجاره مع تيتو فيلانوفا في لقاء السوبر موسم 2011.

لم تكن فترة صاحب الـ55 عاماً مع ريال مدريد جيدةً بالمقارنة مع فتراته مع الفرق السابقة.، حيث أنه لم يحقق إلا 3 بطولاتٍ فقط، وذلك على الرغم من نسبة الفوز المرتفعة في مبارياته مع الميرينجي.

ألقاب جوزيه مورينيو مع ريال مدريد:

الموسم الألقاب 2010-11 كأس ملك إسبانيا 2011-12 الدوري الإسباني 2012-13 كأس السوبر الإسباني الإجمالي 3

مورينيو والعودة لتشيلسي "2013-2015"

حقق مورينيو عودةً رائعةً لتشيلسي في موسم 2013-2014 بعد فترة غياب عن الفريق استمرت لست سنوات، وكان مكلفاً من الإدارة بالعودة بالفريق للقمة بعد أن فقدان لقب الدوري عامي 2011 و2012.

أخذ السبيشيال وان وقتاً طويلاً لتحقيق مهمته، ففي موسمه الأول مع الفريق اكتفى بتحقيق المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الفريق، فيما أُقصي من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي، وخرج البلوز من هذا الموسم بدون أي بطولات.

قام مورينيو بضخ دماءٍ جديدة في تشكيلة فريقه في الموسم التالي، وانتدب لاعبين مميزين مثل دييجو كوستا وسيسك فابريجاس، ونجح تشيلسي في هذا الموسم في الفوز بكأس الرابطة على حساب توتنهام، وحصد لقب البريميرليج بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي اكتفى بالمركز الثاني، لكن النقطة السلبية الوحيدة للبلوز في موسم 2014-2015 كانت أداءه في دوري أبطال أوروبا ، حيث ودع البطولة مبكراً من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان.

بعد أن فاز أسود لندن بالدوري لأول مرة منذ 2010، قدمت الإدارة عقداً جديداً لصاحب الـ55 عاماً في موسم 2015-2016، إلا أن الفريق تراجع كثيراً في هذا الموسم وخرج مبكراً من كأس الرابطة ثم أقيل مورينيو من قيادة تشيلسي بعد أن خسر 9 مبارياتٍ من أصل 16 خاضها في الدوري.

ألقاب مورينيو مع تشيلسي "2013-2015":

الموسم البطولات 2013-14 لا يوجد 2014-15 الدوري الإنجليزي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2015-16 لا يوجد الإجمالي 2

مورينيو ومهمة إحياء مانشستر يونايتد "2016-2018"

في موسم 2016-2017 تعاقدت إدارة مانشستر يونايتد مع جوزيه مورينيو كبديل عن لويس فان خال، وكان الشياطين الحمر يعانون يمرون بظروفٍ صعبة منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون في 2013، حيث تعاقب عليه مدربين اثنين لم يحققا شيئاً للفريق، هما العجوز الهولندي ودافيد مويس.

كان الجميع يرى في السبيشيال وان البديل الأمثل الذي سيعيد الفريق الأحمر إلى مكانه الطبيعي، وذلك وفقاً لما حققه مع ريال مدريد والإنتر وتشيلسي وحتى بورتو، وفي موسمه الأول مع الفريق حصد صاحب الـ55 عاماً ثلاث ألقابٍ مع الفريق هي: "الدرع الخيرية، كأس الرابطة، الدوري الأوروبي".

ضحى مورينيو في هذا الموسم بالبريميرليج وأنهاه في المركز السادس من أجل الفوز بالبطولة الأوروبية، وذلك من أجل عودة مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا الذي غاب عنه بعد أن جاء خامساً في موسم 2015-2016.

تحسن الشياطين الحمر في الموسم الثاني مع البرتغالي في الدوري الإنجليزي وحصلوا على المركز الثاني بعد مانشستر سيتي الذي حقق اللقب، أما على الصعيد الأوروبي فقد خرجوا من دوري الأبطال من إشبيلية في دور الـ16، وبالنسبة للكأسين المحليين الإنجليزيين فقد ودع السبيشيال وان كأس الرابطة، ووصل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وخسره من تشيلسي .

ألقاب مورينيو مع مانشستر يونايتد "2016 - 2018":