طائرة خاصة لنقل نجوم الهلال الدوليين للدوحة للمشاركة في خليجي 24

الهلال توج بدوري أبطال آسيا

تقرر أن تنقل طائرة خاصة نجوم المنتخب السعودي من الهلال المتوج اليوم الأحد بلقب دوري أبطال آسيا من اليابان إلى الدوحة للمشاركة مع الأخضر في كأس الخليج 24.

الهلال نجح في هزيمة منافسه الياباني ذهابًا 1-0 في الرياض وإيابًا 2-0 في سايتاما ليثأر من خسارته اللقب القاري أمامه عام 2017 بالتعادل في السعودية والخسارة في اليابان.

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ويستعد المنتخب السعودي لافتتاح مشواره في خليجي 24 بمواجهة الكويت يوم الأربعاء القادم في العاصمة القطرية الدوحة، وسيلعب بعدها مع البحرين ثم عُمان.

وكان المدرب هيرفي رينارد قد سمح لنجوم الهلال بالعودة لناديهم بعد مواجهة أوزباكستان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 دون أن يخوضوا المباراة الودية أمام باراجواي ليستعدوا معه لإياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي أقيم اليوم في اليابان وانتهى لصالحهم 2-0.

واستدعى المدرب الفرنسي كلًا من ياسر الشهراني ومحمد البريك وعبد الله عطيف وسلمان الفرج وسالم الدوسري وهتان باهبري ونواف العابد ومحمد كنو لتمثيل الأخضر في خليجي 24، وقد استبعد الثنائي عبد الله المعيوف وعلي آل بليهي.

وتأهل الهلال بعد فوزه بدوري أبطال آسيا للعب في كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر بدءً من 11 ديسمبر الجاري، وسيلعب في ربع النهائي ضد الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا وإن تخطاه سيواجه ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.