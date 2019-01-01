الهلال يكمل إنجازًا عربيًا غير مسبوق في كأس العالم للأندية

حدث عربي غير مسبوق ستشهده الأراضي القطرية منتصف الشهر المقبل



نجح الهلال السعودي في حجز مقعده في كأس العالم للأندية 2019 والتي ستُقام في قطر خلال الفترة من 11 حتى 22 ديسمبر القادم.

ونجح الفريق السعودي في الفوز بدوري أبطال آسيا بعد تفوقه على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة إجمالية 3-0، إذ فاز ذهابًا 1-0 بهدف أندريه كاريلو وكرر انتصاره اليوم الأحد إيابًا في ملعب سايتاما 2002 بهدفين دون رد أحرزهما سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس.

وتُعد بطولة كأس العالم للأندية القادمة هي الأولى التي تشهد مشاركة 3 أندية عربية، هي الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا والسد القطري بطل دوري نجوم قطر والذي تأهل بسبب استضافة بلاده للبطولة.

وسيبدأ السد مبارياته في مونديال الأندية من الملحق، إذ سيُواجه هينجين سبورت بطل أوقيانوسيا في افتتاح البطولة يوم 11 ديسمبر القادم، والفائز سيواجه مونتيري بطل الكونكاكاف في الـ14 من نفس الشهر، والفائز سيلعب ضد فلامنجو بطل ليبرتادوريس في نصف النهائي بعدها بثلاثة أيام.

وسيلتقي الهلال مع الترجي في قمة عربية بأجواء عالمية على الأراضي القطرية، وستُقام المباراة يوم السبت 14 ديسمبر على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، وسيحصل الفائز على فرصة مواجهة ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي البطولة يوم 17 ديسمبر القادم.

وسبق لعدة أندية عربية أن شاركت في كأس العالم للأندية أبرزها الأهلي المصري والاتحاد السعودي والعين الإماراتي والرجاء المغربي، وقد حقق العين أفضل إنجازات العرب بحلوله وصيفًا لبطولة 2018 بعد خسارته المباراة النهائية أمام ريال مدريد في الإمارات.