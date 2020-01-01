الاتحاد الآسيوي يُلمح لإلغاء دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا يُهدد بقوة استمرار البطولة

أكد عبد الخالق مسعود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس لجنة المسابقات الآسيوية أن إلغاء بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي هذا العام وارد جدًا في حال لم يتم القضاء على فيروس كورونا.

وتأثرت كرة القدم في آسيا بقوة بانتشار الفيروس القاتل، إذ أجل الاتحاد الآسيوي مباريات الفرق الصينية في دوري أبطال آسيا، ومن ثم رفضت عدة دول محايدة استقبال المباريات، وجمدت الكويت النشاط الرياضي مما أدى لتأجيل مباراة القادسية ضد ظفار في كأس الاتحاد الآسيوي، وأعلنت اليابان وكوريا الجنوبية عن تأجيل الدوري المحلي، فيما جمدت الصين جميع الأنشطة الرياضية في البلاد.

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عبد الخالق مسعود تحدث لصحيفة الاقتصادية السعودية مؤكدًا أن حتى اجتماعات اللجان المختلفة في الاتحاد الآسيوي معلقة الآن ويتم التواصل بين المسؤولين عبر البريد الإلكتروني.

مضيفًا "تواصل الأعضاء في الوقت الراهن يتم عبر البريد الإلكتروني، لا يوجد توجه معين في الاتحاد القاري. اتفق الكل على أنه لن تقام بطولات أو تلعب مباريات ما لم يتم القضاء على هذا الوباء، قد تتأجل مباريات جولة أو جولتين، وإذا زاد الوضع على حده، فقد تلغى نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي".

أضاف "حفظ الله الجميع من هذا الوباء، بإذن الله ينتهي سريعًا، انتشاره مقلق جدًا لن تقام مباراة أو حدث كروي في القارة على ملاعب مدن أو أمام فرق متضررة في الوقت الحالي من هذا الوباء الخطير، أيضًا من غير المعقول أن تقام مباريات منتخبات أو أندية كاملة دون حضور جماهيري وهي أساس نجاح الأحداث الرياضية، إضافة إلى صعوبة وصول بعض الفرق والمنتخبات لدول في القارة كون دولها للأسف متضررة في الوقت الحالي من هذا الوباء".

أتم قائلًا "الآن الصين، كوريا الجنوبية، تايلاند، إيران وغيرها متضررة، أيضًا هناك دول ترفض استقبال إقامة مباريات الأراضي المحايدة على ملاعبها، هناك مَن يطالب بالتأجيل وهناك مَن يرفض بشكل قاطع إقامة المباريات، حتى اجتماعات الاتحاد الآسيوي والمكتب التنفيذي واللجان معلقة في الوقت الحالي، بعضها تأجل والبعض تم إلغاؤه. حقيقة الوضع الحالي غير واضح ولا أستطيع التأكيد على أمر".