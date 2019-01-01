ما الذي اختلف في الهلال والسد عن مواجهة 2015؟

آخر مباراة جمعت الهلال مع السد في دوري أبطال آسيا تعود لعام 2015، ما الذي اختلف في الفريقين منذ ذلك الوقت؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يحل الهلال السعودي ضيفًا على السد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا غدًا الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

ويعود تاريخ آخر مباراة جمعت الفريقين للخامس من مايو 2015، حين التقيا في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا وانتهى اللقاء لصالح الهلال في السعودية بهدفين مقابل هدف بعدما كان قد خسر موقعة الذهاب في قطر بهدف دون رد.

تجاربه تنصفه - لوشيسكو لا يهاب السد

4 سنوات تفصلنا عن المباراة الأخيرة بين السد والهلال، ما الذي اختلف في الفريقين حاليًا عما كنا عليه خلال تلك المباراة؟ نستعرض معًا ..

ما الذي اختلف في تأهل الهلال والسد لدوري أبطال آسيا؟

الهلال دخل بطولة دوري أبطال آسيا 2015 بصفته وصيف الدوري السعودي في الموسم السابق، والذي تُوج به النصر، لكنه تأهل للبطولة القارية عام 2019 بصفته بطلًا لدوري كأس محمد بن سلمان للمتحرفين موسم 2017-2018.

السد دخل البطولة القارية عام 2015 بصفته ثالث دوري نجوم قطر 2013-2014، خلف البطل الدحيل والوصيف الجيش، وقد تأهل لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد حلوله وصيفًا في دوري نجوم قطر 2017-2018، وقد جاء خلف البطل الدحيل.

ما الذي اختلف في مدربي الهلال والسد عن مباراة 2015؟

اليوناني جيورجيوس دونيس كان المدير الفني للهلال خلال مواجهة 2015 أمام السد، وكان النادي قد تعاقد معه في مارس من نفس العام، وقد نجح في قيادة الزعيم السعودي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا والفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال حاليًا مع مدربه الروماني رازفان لوشيسكو وهو أيضًا موسمه الأول مع الفريق، والطريف أن الفارق الزمني بين بداية عمله مع الهلال وموعد مواجهة السد قريب من ذلك الخاص باليوناني دونيس، ما يقرب الشهرين.

المدير الفني للسد عام 2015 كان المغربي حسين عموتة، وهو أحد المدربين أصحاب البصمة المهمة في تاريخ السد وحقق معه عدة بطولات وكان مساعدًا لفوساتي خلال الفوز التاريخي بدوري أبطال آسيا 2011.

الإسباني تشافي مازال في خطواته الأولى كمدرب للسد، أنهى مسيرته كلاعب مع الفريق وخلف جوزفالدو فيريرا نهاية الموسم الماضي، وقد تكون مواجهة الهلال هي الأصعب له في مسيرته مع الفريق.

ما الذي اختلف في لاعبي الهلال والسد عن مواجهة 2015؟

خاض الهلال مباراة 2015 بتشكيل مكون من: عبد الله السديري، فيصل درويش، كواك تاي هوي، أحمد شراحيلي، محمد جحفلي، عبد الله الزوري، سلمان الفرج، محمد الشلهوب، تياجو نيفيز، نواف العابد، يوسف السالم.

كما نلاحظ، هناك 4 لاعبين فقط واجهوا السد في مباراة 2015 مستمرين مع الفريق حتى الآن، وهم جحفلي والشلهوب والعابد والفرج، وهناك اثنين تواجدا في قائمة البدلاء ولم يلعبا وهما سالم الدوسري وعبد الله الحافظ.

السد لعب ضد الهلال عام 2015 بتشكيل مكون من: سعد الشيب، مصعب خضير، لي جونج سوو، محمد كاسولا، عبد الكريم حسن، جاسر يحيى، طلال البلوشي، حسن الهيدوس، علي أسد، موريكي، جرافيتي.

كما نلاحظ، حافظ حارس المرمى سعد الشيب على مكانه في التشكيل الأساسي للسد طوال تلك الفترة، ومعه كذلك الثنائي حسد الهيدوس وعبد الكريم حسن، فيما أصبح علي أسد بديلًا مع تشافي.