تجاربه تنصفه - لوشيسكو لا يهاب السد

المدرب الروماني يعود بالزمن سبع سنوات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يتجدد اللقاء بين الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، والسد القطري، غدًا الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ديربي الخليج يعيد لوشيسكو سبعة أعوام للوراء، وقتما كان مديرًا فنيًا للجيش القطري، حيث التقى بالزعيم..

السد × الهلال - احذر يا زعيم قطر"!

هذه المرة الصراع ليس على مجرد ثلاث نقاط في الدوري القطري، تقرب أي من الفريقين من اللقب، إنما هي 180 دقيقة تاريخية، تفصل أي من الزعيمين عن النهائي القاري.

لوشيسكو واجه السد في الدوري القطري من قبل أربع مرات، كانت الغلبة له بثلاث منها، ولم يخسر سوى لقاء وحيد.

المباراة الأولى في 11 أكتوبر 2012، بالجولة الـ11، وفاز الجيش باللقاء بهدف وحيد.

المباراة الثانية في 27 أكتوبر 2012، وكانت المباراة الوحيدة التي خسرتها كتيبة المدرب الروماني أمام السد بنتيجة 3-1.

المباراة الثالثة في 15 فبراير 2013، بالجولة الـ16، فاز الجيش 1-0.

المباراة الرابعة والأخيرة في 27 سبتمبر 2013، بالجولة الثالثة، انتصر لوشيسكو 1-0.