نصراوي وأهلاوي وسيطرة هلالية على التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا 2019

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن التشكيل المثالي لبطولته القارية نسخة 2019

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019، سواء باختيار الجمهور أو حسب موقع الإحصائيات البارز "أوبتا".

وقد شهد التشكيل المثالي تواجدًا مكثفًا من أندية الدوري السعودي خاصة الهلال الذي احتل ستة مقاعد في تشكيل الجماهير وأربعة في التشكيل الخاص من أوبتا.

وحجز البرازيلي جوليانو نجم وسط النصر مكانًا له في التشكيلتين، وكذلك فعل عمر السومة مهاجم الأهلي المخضرم، فيما تواجد من الهلال عبد الله المعيوف وياسر الشهراني ومحمد البليهي وسالم الدوسري وبافيتمبي جوميس وسيباستيان جيوفينكو في تشكيل الجماهير، وحافظ الثلاثي، الشهراني والبليهي وجوميس، على تواجدهم في تشكيل أوبتا.

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وضم التشكيل المختار من الجماهير عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الشهراني والبليهي وطارق سلمان نجم السد ومحمد برغش لاعب الوحدة الإماراتي، وفي وسط الملعب تواجد جوليانو والدوسري بجانب ليوناردو نجم الوحدة، وقاد الهجوم جيوفينكو والسومة وجوميس.

أما التشكيل المثالي من أوبتا، فقد ضم شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى أوراوا ريد، ورباعي الدفاع الشهراني والبليهي وبارك جي سو مدافع جوانزو ودايكي هوشيوكا ظهير أيمن أوراوا ريد، وتواجد جوليانو وليوناردو وأوسكار لاعب شنجهاي في وسط الملعب، وأخيرًا الثلاثي السومة وجوميس وشينزو كوروكي مهاجم أوراوا ريد في الهجوم.