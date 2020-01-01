الاتحاد الآسيوي يتخذ قراره بشأن المكافآت المالية لدوري أبطال آسيا 2020

هل سيتم تقليص المكافآت بسبب كورونا؟

زفت صحيفة الاتحاد الإماراتية بشرى سارة للأندية المشاركة في الموسم الجاري من دوري أبطال آسيا تتعلق بالمكافآت المالية الخاصة بالبطولة.

الاتحاد الآسيوي كان قد أقر استئناف البطولة بنظام الدورة المجمعة في قطر، ومن المقرر أن تُلعب المباريات المتبقية من دور المجموعات بدءًا من 14 سبتمبر القادم فيما سيُلعب دوري ربع ونصف النهائي في نوفمبر المقبل على أن تُختتم البطولة في بداية ديسمبر 2020.

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الصحيفة أوضحت أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض تقليص الجوائز المالية للنسخة الحالية من دوري الأبطال رغم الخسائر المالية الكبيرة المنتظرة في كرة القدم، سواء على الصعيد الآسيوي أو العالمي.

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وأكد الاتحاد الآسيوي أن الفائز بدوري الأبطال 2020 سيحصل على أربعة ملايين دولار دون تقليص فيما سيحصل الوصيف على مليوني دولار، وستُمنح مكافآت المباريات للأندية المشاركة في البطولة كما هي.

إذ سيحصل الفريق على 50 ألف دولار مقابل كل انتصار في دور المجموعات، و10 آلاف دولار مقابل كل تعادل، فيما سيفوز الفريق المتأهل لدور الـ16 بـ100 ألف دولار وستُمنح 150 ألف دولار للفريق المتأهل لدور الـ8 و250 ألفًا للفريق الذي سيصل نصف النهائي، بجانب 50 ألف دولار للفريق الفائز في كل مرحلة إقصائية.

من جانب آخر، أوضحت الاتحاد نقلًا عن مصادر خاصة في الاتحاد الآسيوي أن اللجنة التسويقية تواصلت مع الشركات الراعية لدعم آلية دعمها بما لا يؤثر على خططها في تمويل الاتحاد وفق العقود المبرمة سابقًا، خاصة مع الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

وأضافت أنه يُتوقع خلال الفترة القادمة عودة المفاوضات حول حقوق بث مباريات الاتحاد القاري لدول غرب آسيا للأربع سنوات القادمة، علمًا أن اتحاد إذاعات الدول العربية يسعى جاهدًا للفوز بتلك الحقوق، خاصة مع توجه الاتحاد الآسيوي لتوقيع اتفاقية رسمية تؤدي لبث جميع مباريات دوري الأبطال والتصفيات الآسيوي على جميع القنوات الرياضية الراغبة في شرائها بأسعار معقولة.