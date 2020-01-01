خطوة إيجابية يدرسها الاتحاد الآسيوي للنسخة المقبلة من دوري الأبطال

الاتحاد القاري يتعاطف مع معاناة الأندية

دفع الوضع الحالي بالنسخة القائمة من دوري أبطال آسيا، الاتحاد القاري لكرة القدم إلى دراسة قرار جديد، تمهيدًا لتطبيقه بداية من النسخة المقبلة.

النسخة الحالية من البطولة القارية شهدت استبعاد نادي الوحدة الإماراتي، على إثر اعتذاره بعد إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، ثم لحق به الهلال السعودي، الذي ضرب الفيروس بعثته ولم يستطع استكمال قائمته خلال مواجهة شباب الأهلي الإماراتي بدور المجموعات.

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المزيد من الفرق

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الاتحاد الآسيوي يدرس زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية بالنسخة المقبلة، موضحة أنه يدرس ترك العدد مفتوحًا أمام الفرق، مع الالتزام بإشراك أربعة لاعبين فقط كما هو معمول به حاليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي لتمكين الأندية من دعم قوائمها تحسبًا للغيابات القسرية، بجانب الرفع من قوة المنافسة في البطولة، مبينة أنه ينتظر أن يرفع القرار إلى المكتب التنفيذي للنظر فيه قبل اعتماده رسميًا.

يذكر أن اليوم الأربعاء يشهد إقامة دور ربع النهائي لمنطقة غرب، إذ يلتقي الأهلي والنصر السعوديان على استاد جاسم بن حمد، في تمام الساعة الرابعة و40 دقيقة مساءً بتوقيت الرياض، ويتواجه بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي على الاستاد نفسه، في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً.