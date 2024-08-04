"دوره مهم".. كيميش وبايرن ميونخ ينسفان أمل برشلونة الأخير!

ماذا قال النجم الألماني؟

يبدو أن جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونخ، في طريقه إلى التجديد مع النادي البافاري، بعدما ارتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وابتعد صاحب الـ29 عامًا عن البارسا بشكل كبير، بسبب مشاكل برشلونة المالية، ورحيل المدرب تشافي هيرنانديز، أكبر المؤيدين له، إلى جانب سعره المرتفع.

وينتهي عقد النجم الدولي الألماني في يونيو 2025، ما جعل بايرن يفتح الباب أمام بيعه هذا الصيف، إلا أنه يبدو في طريقه إلى التجديد.

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وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، خلال جولة النادي في كوريا الجنوبية: "أجرينا محادثات مع جوشوا، كانت المحادثة الأولى بعد اليورو إيجابية للغاية، الآن سنرى كيف تسير الأمور، من الواضح أنه يلعب دورًا مهمًا بالنسبة لنا".

من جهته، قال كيميش في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بشكل عام، أشعر براحة كبيرة هنا، جميع أطفالي ولدوا هنا، وبنينا منزلًا هنا".

وختم: "بالطبع، لم يكن الموسم الماضي ناجحًا للغاية، الآن أنا جائع جدا ومليء بالطاقة للموسم الجديد".