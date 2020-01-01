دورتموند يحدد تفاصيل انضمام سانشو لمانشستر يونايتد

متى ينتقل سانشو إلى مانشستر يونايتد؟

يبدو أن بوروسيا دورتموند قد وافق مبدئيًا على انتقال جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد، ولكن ما يتبقى فقط هو الوقوف على التفاصيل.

ويهتم مانشستر يونايتد بضم النجم الشاب منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الأمور في الوقت الحالي تتجه نحو إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وحول ذلك، فإن المصادر قد اتفقت على أن المبلغ الذي سينتقل سانشو مقابله إلى صفوف الشياطين الحمر سيكون 120 مليون يورو.

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وقالت تقارير صحفية ألمانية إن الصفقة يجب أن تتم في عضون الأسابيع الخمسة المقبلة، أي قبل العاشر من أغسطس المقبل.

وكان المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند يواكيم فاتسكه قد تحدث خلال الأسبوع الماضي في تصريحات لسبورت 1 حول عدم وجود أي تفاوض في سعر سانشو بسبب فيروس كورونا ومستجداته الاقتصادية.

ولذلك، يبدو أن الحل الوحيد أمام مانشستر يونايتد لضم النجم الشاب هو دفع 120 مليون يورو خلال 5 أسابيع، وإلا عليه الانتظار للميركاتو المقبل.

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يذكر أن مانشستر يونايتد ارتبط بالعديد من اللاعبين منذ بداية الموسم الحالي، ولكن المؤشرات تقول إن سانشو سيكون صاحب النهاية السعيدة المختلفة.