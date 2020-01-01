دورتموند يُحبط ريال مدريد: هالاند باقٍ معنا لمدة طويلة!

تصريحات واضحة..

شدد مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، على استمرار إرلينج هالاند في سيجنال إيدونا بارك لفترة طويلة، وأكد على عدم التفات النادي لشائعات رحيله المتوقع الصيف المقبل.

هالاند انضم إلى دورتموند في يناير الماضي قادمًا من سالزبورج النمساوي، ومنذ ذلك الحين وصار النجم الأول لأسود الفيتسيفاليا بإحرازه 33 هدفًا في أول 31 مباراة له بالقميص الأصفر والأسود.

بعض الصحف تكهنت بأن هناك شرطًا جزائيًا في عقد النرويجي مع دورتموند يجعله يرحل في صيف 2022 نظير 75 مليون يورو فقط، مع شائعات أخرى بأن ريال مدريد سيقاتل لضم المهاجم في الصيف المقبل.

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بدوره، عقّب زورك على هذه الأمور في تصريحات صحفية بقوله "نحن نخطط على المدى الطويل مع إرلينج، لا يجب علينا التعامل مع الشائعات على الإطلاق، أراه معنا لفترة طويلة".

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كما أضاف متحدثًا عن تطور المهاجم الهائل في الآونة الأخيرة وأن الضغوطات تزداد على كاهله "ليس علينا إيقافه على الإطلاق".

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وأتم "إنه يقدم لنا ديناميكية إيجابية، لماذا نوقفها الآن؟ إنه يقود طريقه وهذا جيد بالنسبة لنا، أنا لا أؤمن بإبطاء التطورات الإيجابية بشكل مصطنع".

دورتموند يحتل وصافة ترتيب البوندسليجا حاليًا برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بايرن ميونخ، وسيلتقي مع كولن يوم السبت في جولة جديدة من البطولة الألمانية بسيجنال إيدونا بارك.

الجدير بالذكر أن هالاند أحرز 10 أهداف محلية هذا الموسم آخرهم رباعية في شباك هيرتا برلين، ليصبح ثانيًا خلف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البافاري الذي سجل 11 هدفًا بعد 9 جولات فقط.