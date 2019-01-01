دورتموند يبدأ في الاستماع إلى العروض بشأن سانشو

ولكن ليس في الشتاء..

اقتنعت إدارة بوروسيا دورتموند بأن جادون سانشو يعيش آخر مواسمه في سيجنال إيدونا بارك، وذلك حسب ما أوردته تقارير من صحيفة "تلجراف" البريطانية.

سانشو بدأ في إثارة الأزمات داخل النادي الألماني هذا الموسم، وقد تعرض إلى أكثر من عقوبة انضباطية من قبل المدرب لوسيان فافر، مما جعل البعض يرجح إمكانية رحيله في الشتاء.

لكن بحسب ما أوردته الصحيفة، فإن دورتموند قرر أن يتخلص من الدولي الإنجليزي، لكن الأمر لن يحدث في النافذة الشتوية، بل سيكون في الصيف المقبل.

صاحب الـ20 عامًا يحظى باهتمام من العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، يتصدرها ريال مدريد وبرشلونة، في الوقت الذي أكدت فيه تلجراف اهتمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد أيضًا.

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100 مليون جنيه استرليني هي القيمة التي سيوافق عليها دورتموند حال وصول عرض من أحد تلك الأندية، ومن غير المرجح أن يُقبل بما هو أقل من ذلك.

مانشستر سيتي قد يكون له الأفضلية في هذا السباق، حيث بمضمون العقد الذي انضم به سانشو إلى دورتموند، فيحق للسيتي أن يُطابق أي عرض مقدم له وتكون له الأفضلية للظفر باللاعب حينها.

يذكر أن ساشنو قد سجّل هذا الموسم 12 هدفًا وصنع 13 آخرين خلال 24 مباراة خاضها رفقة أسود الفيستيفاليا هذا الموسم.