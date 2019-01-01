رايولا: هالاند رفض مانشستر يونايتد واختار بوروسيا دورتموند

يستعجب من ما قالته إدارة المانيو بعد خسارة الصفقة..

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال إيرلينج هالاند، أن موكله قد اختار الانتقال إلى بوروسيا دورتموند ولم يرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وأن هذا هو ما حسم الأمر لصالح النادي الألماني.

وكانت تقارير الصحافة الإنجليزية قد تحدثت في الأيام الماضية أن هالاند قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى ملعب الأولد ترافورد، غير أن دورتموند فاجأ الجميع وأعلن عن ضم اللاعب بعقد ممتد حتى 2024.

وبعد إعلان وصول الدولي النرويجي إلى البوندسليجا، تداولت الصحف الإنجليزية أنباء عن أن سبب فشل الصفقة للمانيو هو مينو رايولا ووالد هالاند وطلبهما لعمولة كبيرة وبالتبعية نشوب خلاف بينهما وبين الإدارة الحمراء.

لكن رايولا تحدث إلى الصحافة اليوم حول الأمر وقال "النادي الأكثر تواصلًا مع هالاند كان مانشستر يونايتد. لقد تحدثوا معه أكثر من غيرهم، كان للجميع فرصة للتحدث معه شخصيًا، وتركنا ذلك يحدث خصوصًا وأنه كان يعرف أولي سولشاير.".

كما أضاف "من الواضح أنه شعر أن في هذه اللحظة من مسيرته فإن الانضمام إلى مانشستر يونايتد ليس الخطوة الصحيحة. لا يوجد شيء ضد مانشستر يونايتد أو سولشاير. اللاعب اختار بوروسيا دورتموند.".

"أنا سعيد له للغاية لأنه ذاهب إلى النادي الذي أراده وفضّله وبالفعل هذا هو الأفضل له حاليًا. إذا أراد الانتقال إلى مانشستر يونايتد لكنت مضطرًا إلى نقله إليهم، ولكن هذا لم يحدث."

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"عندما تبلغ التاسعة عشر من عمرك فربما تفضل عدم الذهاب إلى الدوري الإنجليزي، كان العرض المقدم من مانشستر يونايتد جيدًا، ولكن الأمر لم يكن يتعلق بالاقتصاد، لقد اختار اللاعب الانضمام إلى بوروسيا دورتموند في هذه المرحلة من حياته المهنية."

واستطرد "أجد التصرفات التي تقوم بها إدارة مانشستر يونايتد لتغطي على خسارتها محبطة وغريبة، لم تكن هناك خلافات بيني وبين إد وودارد، لقد كانت مفاوضات عادية واللاعب اختار في النهاية مسارًا آخر.".

وأتم "إذا أرادوا إلقاء اللوم على أحد، إذًا فليست مشكلة، ألقوها عليّ، لكن لاعبي سعيد بالفعل وقام بما يريده، قام باختياره وقمنا بصفقة عادية.".

الجدير بالذكر أن رايولا علاقته متوترة بإدارة اليونايتد بسبب موكله الآخر، بول بوجبا، والذي سعى إلى الخروج من البريميرليج في الصيف الماضي بمعاونة وكيله، غير أن إدارة اليونايتد تمسكت به بشدة رغم كل محاولاته للرحيل.